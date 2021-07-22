吳亦凡｜酒局「選妃」細節曝光　名導曾贊其單純惹議

內地知名藝人吳亦凡被19歲女孩都美竹爆料「選妃」式誘姦未成年人一事仍在持續發酵，有海外網友爆料其「選妃」細節，同時網友注意到知名導演管虎對吳亦凡的評價。



周二（20日），吳亦凡工作室官微發布聲明，圍繞雙方的轉賬進行說明，指都美竹偽造聊天記錄，發布不實訊息。但事實上，除都美竹外，近期多位女生爆出與吳亦凡聊天記錄，更有知情人爆料2019年吳亦凡酒局「選妃」細節。

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該海外網友稱，留學圈早就聽聞吳亦凡的「選妃」事蹟，自己的一個朋友就曾是吳亦凡酒局的親歷者。網友爆料表示，那次酒局大約七八個女孩參加，吳亦凡、吳亦凡的助理及他的一位男性朋友參加，最後有一個女孩被留下。

另外，女孩們的手機在酒局開始就會被收走。酒局中，吳亦凡會挨個問女生年紀星座。對於95後的女生，吳亦凡會說一句：「都這麼大了啊。」在遊戲環節，吳亦凡會讓在場的人都來一句freestyle（在說唱中指即興說唱，因吳亦凡在說唱綜藝中屢次提及freestyle而火遍網絡），唱不出來的就被要求喝酒。爆料者還表示，吳亦凡經常約會不同的女生，這樣的酒局可能經常發生着。

同時，隨着事件的發酵，管虎曾經對吳亦凡的評價引發關注。管虎曾在談及青少年教育時表示，「他（吳亦凡）跟別的這一代男孩不同，就是因為國外生長背景經歷，我覺得他特別乾淨，他的眼睛都是很單純的。 」

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而對於吳亦凡性醜聞風波，中國央視周二首度發聲，直指此事需相關部門詳盡調查，藝人應做藝先做人。中國《法治日報》周一（19日）就吳亦凡事件發表題為《「吳亦凡事件」這瓜，還得法律來切！》的文章稱，觸碰法律的問題，還是要回歸法律的軌道。「我們真正關注的不是明星的八卦，而是社會的善與惡、美與醜，是法治社會的公平和正義，是真相背後雙方的法律責任認定。」