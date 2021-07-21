鄭州地鐵災情前未及時停運釀慘劇？　交通部發通知倡汲取教訓

河南鄭州遭遇罕見強降雨天氣襲擊，導致地鐵5號線嚴重水浸，多人一度被困車廂。周三（21日），交通部發布緊急通知指，要求各運營單位充分汲取教訓。



鄭州地鐵5號線被解救的乘客。（視頻截圖）

周二（20日）傍晚六時許，鄭州地鐵5號線一班列車遭積水衝擊，被困於沙口路站及海灘寺站之間，又因地鐵自動保護裝置開啟，列車被鎖死在軌道上無法移動。彼時，車廂中充斥著恐懼的情緒，隨著積水越灌越多，水位逐漸淹過被困人員的腰部、頭部，最終釀成至少12人死亡、5人受傷的慘劇。

實際上，鄭州市當日下午4時至5時一個小時內的降水量，就突破了201.9毫米，單小時降雨量還超過了日歷史極值。鄭州市防汛抗旱指揮部亦於當日下午4時30分許將防汛Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級。

據了解，鄭州地鐵沙口路站及海灘寺站距離為0.99km。（鄭州地鐵）

那麼，鄭州地鐵為何未有在災難來臨前及時做出停運決定？《中國慈善家》報道指，河南省委宣傳部辦公室回應稱，「現在各個部門都在做力所能及的事情，不清楚有關地鐵為何沒有及時停運的具體情況。」；鄭州地鐵公司亦答復不便回答。

對此，交通運輸部辦公廳印發緊急通知，要求運營單位要充分汲取近期發生的雨水倒灌事件教訓，進一步調整完善應急預案，對超設計暴雨強度等非常規情況下採取停運列車，疏散乘客，關閉車站等應急措施。當發生淹水倒灌等突發事件時，嚴格按照《城市軌道交通行車組織管理辦法》要求，不具備安全運行條件的，應堅決停運。