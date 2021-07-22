「外國人優先進場」？　甘肅博物館員工被指待中國人如「盯賤民」

近日，一則「甘肅省博物館外國人優先」的消息引發網絡熱議。



7月18日，一名網友在微博發文，稱自己驅車千里來到甘肅省博物館，卻因為沒有預約不能進，當他正準備離開，卻發現一個外籍人士也沒預約，大搖大擺地被一個中國姑娘領了進去。該網友不服，問憑什麼，工作人員回：「他是外國人。」

之後，該網友還陸續發布了6個本人出鏡的陳述視頻，質問「甘肅省博物館是建立在英租界、法租界，還是建立在我們紅色江山的土地上」。

隨着事件發酵引起社會輿論關注，7月19日凌晨，甘肅省博物館官方微博在評論區向該網友道歉，並說明相關情況。其表示，對於無法通過國內程序進行網上預約的境外觀眾，博物館實行的是現場核驗登記後入館，並表示已對相關工作人員進行批評教育。

對此，該網友仍有質疑，他認為博物館所謂的解釋就是偷換概念，將「境外人士優先」的中心思想，換一個話術而已，每天入場限制7,000人應該是總人數，中國外國一起防，而不是特指防控7,000個中國人。

他直言：「當地工作人員看待我們進不去的中國人的眼神就像盯賤民一樣，看外國人則温暖多了，叫人寒心。」

7月19日下午17時，甘肅省博物館發布正式聲明，承認此次事件是自身在管理上考慮不細緻，沒有及時發現政策執行的漏洞所致。承認在原有預約制度下，境外遊客實際上是與國內老年遊客、現役軍人、消防救援人員、醫務工作者等享受同等待遇，免預約現場登記入館參觀。

甘肅省博物館對此提出了3條改進措施，一是將境外遊客改為網絡預約登記，國內老年遊客等群體仍為免預約現場登記，所有登記遊客都將同步計入預約總人數。

二是針對遊客已到博物館但預約已滿的清況，增加一條現場預約通道，根據博物館最高承載量和展廳實時人數，彈性預約並按照預約先後順序進入展廳。

三是對一線工作人員進行培訓，增強服務意識，提高與觀眾溝通技能，提升服務水平。上述改進措施完成後，「甘博」將通過官方網站、微博、微信號等平台進行公告。