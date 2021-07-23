河南暴雨｜鄭州多地政府提前為民眾買保險　每戶最高賠1萬人民幣

河南持續暴雨令災情加劇，鄭州多地政府提前為民眾買保險一事引發關注。對此，中央政法委認證屬實。



7月22日，中央政法委新聞網站官方微博中國長安網確認，鄭州市中原區委政法之前為全區居民購買治安保險一事屬實。

根據中國長安網發布的中原區政法委人士朋友圈截圖，有了這份保險，全區居民因為暴風、暴雨、山體滑坡等自然災害造成的家庭財產損失，都可以進行賠付。

這項「政府出資，居民受益」的保險，能給每户提供最高10,000元人民幣的保障額度，其中室內財產主險保障額度為5,000元，還有總計5,000元的附加盜搶險和電動車盜搶險。保費資金來源為中原區財政，按照中原區户籍人口每人1元100%交付。

據了解，第七次人口普查顯示中原區常住人口為96.26萬人。這就意味着中原區政府之前已經拿出約100萬支出預算，為全體居民投保。

針對此舉，有網友表示「雖然金額不高，但是也挺好的。」他分享了中原區政府發放的宣傳單頁，上面明確說明「居民無需承擔任何費用」。

還有網友表示，「啥叫『超前部署』？這就是啊！」

令人關注的是，鄭州市不僅中原區政府做了部署。有網友曬出微信群的截圖稱「（鄭州市的）滎陽市也買了」，並推測「應該鄭州都買了」。

此外有網友披露，鄭州新密市也買了社會治安保險。

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截至7月22日，此輪強降雨自7月16日以來共造成河南全省103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬人受災，因災死亡33人，失蹤8人。

河南省已緊急避險轉移37.6萬人，緊急轉移安置25.6萬人，農作物受災面積215.2千公頃，直接經濟損失12.2億元。