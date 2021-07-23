中國太空站過境夜空　四川天文發燒友捕捉「掠月」一幕

中國空間站頻繁過境，四川天問愛好者拍下空間站飛掠月球表面畫面，引發關注。



官媒《人民日報》7月22日發布視頻稱，7月20日19時48分，四川達州的天文愛好者們使用天文望遠鏡和赤道儀等設備，拍下了中國空間站從月面穿過的畫面。諸多網友轉發這一視頻。

據介紹，在此前一天，他們計算出中國空間站過境達州時凌月的線路軌跡時間，7月20日晚才拍下中國空間站凌月的畫面。

近期，中國空間站天和核心艙頻繁過境引發關注。6月3日，中國空間站核心艙與天舟二號組合體凌日畫面被拍到。

此前6月3日，中國空間站核心艙與天舟二號組合體凌日畫面（請點擊瀏覽大圖）：

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7月9日，一段北京網友拍攝到的中國航天站從上空飛過的視頻火爆網絡。

視頻中，拍攝者頭頂上空出現一個白色光點，並且迅速從鏡頭前飛過。拍攝者也在進行着講解，「飛過大角星」「馬上要飛到織女星」等等。

7月12日16時36分許，湖南天文攝影師張暉在長沙福雅路附近成功拍到中國空間站凌日的畫面。

6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在中國酒泉衛星發射中心準時點火發射，將聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員送入太空，成為首批進駐中國空間站的航天員。

此次任務也標誌着中國空間站的成功，中國也成為了第一個擁有自己空間站的國家。

中國空間站預計於2022年建成並投入運營，設計壽命10年。