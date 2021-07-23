中國天問一號發射一周年　官方發布火星任務回顧集錦片段

7月23日，中國首次火星探測天問一號任務成功發射一周年之際，國家航天局探月與航天工程中心發布了工程實施和飛行的瞬間集錦，全面回顧天問一號的任務征程。



2020年7月23日12時41分05秒，天問一號任務成功發射，邁出中國行星探測的第一步。

2021年2月10日19時52分，天問一號經歷202天、4.75億千米的飛行後，與火星交會，成功實施捕獲制動，進入環繞火星軌道，成為中國第一顆人造火星衛星。

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2021年5月15日7時18分，天問一號探測器成功軟着陸於火星烏托邦平原南部。中共總書記習近平發賀電指出，天問一號探測器着陸火星，邁出了中國星際探測征程的重要一步，實現了從地月繫到行星際的跨越，在火星上首次留下中國人的印跡，這是中國航天事業發展的又一具有里程碑意義的進展。

2021年5月22日10時40分，祝融號火星車駛達火星表面，開始在軌測試和巡視探測，先後傳回「着陸點全景」、「地形地貌」、「中國印跡」和「着巡合影」等影像圖。

2021年6月11日，國家航天局舉行儀式，火星表面獲取的首批科學影像圖揭幕，標誌着中國首次火星探測任務取得成功。

開始科學探測以來，祝融號火星車從着陸點向南部古海陸交界方向行駛，行駛路線如下圖。

祝融號火星車最新動態（請點擊大圖瀏覽）：

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每個火星日，導航地形相機對沿途地貌進行成像，在行進中次表層雷達、氣象測量儀開機探測；行進停止後，表面磁場探測儀開機探測；途中遇到有較高科學探測價值的岩石、沙丘等特殊地貌時，表面成分探測儀、多光譜相機等載荷開展定點探測。

本周，火星車行駛至巡視探測途中的一處沙丘，拍攝了由風成、風積作用形成的沙丘地貌圖像，多台載荷開機對沙丘及周邊環境進行探測。

截至2021年7月23日，祝融號火星車在火星表面工作68個火星日，累計行駛585米；環繞器在軌運行一周年，距離地球約3.78億千米，單向通信時延約21分鐘，兩器狀態良好，各系統工況正常。