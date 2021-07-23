河南暴雨｜鄭州水災增至51死　新密市2名幹部被洪水沖走殉職

河南多地連日暴雨成災，據初步統計，鄭州暴雨引發的洪澇和次生災害已導致51人遇難，直接經濟損失655億元。其中鄭州新密市袁莊鄉衛生院公共衛生科科長靳曉娜、新密市發展和改革委員會副主任王俊傑遭遇洪水殉職。



據內媒《正觀新聞》報道，截至今日（23日）12時，在持續強降雨下，鄭州市緊急轉移安置395989人，農作物受災面積44209.73公頃，直接經濟損失655億元，暴雨引發的洪澇和次生災害已導致51人遇難。

而在搶險救災和恢復重建中，共計有5290名部隊官兵、3萬名公安幹警、16.4萬名志願者、5556人外地救援隊伍、40多萬名黨員幹部參與，防汛救災總體穩定、災後重建加速恢復。此外，根據疫情監測，嚴重汛情以來，鄭州市傳染病疫情總體平穩，暫未發現有疫情異常爆發。

7月20日，車輛在鄭州市街頭被淹。（新華社）

在鄭州下轄的新密市，袁莊鄉衛生院公共衛生科科長靳曉娜遭遇山洪殉職。事發在周二（20日）下午，衛生院院長樊彥平攜4名工作人員，下鄉到各村衛生室檢查防汛安全。因兒子和女兒暑假在家沒人照顧，院黨支部副書記孫建鋒帶著子女一同前往。惟返程經過一座漫水橋時突遭山洪，醫療檢查車被沖進河道。事後3人獲救，4人失聯。

據悉，失聯者為樊彥平、院公共衛生科科長靳曉娜、院CT檢查室負責人兼辦公室職員樊宏揚、孫建鋒8歲的女兒。其中靳曉娜遺體於周三（21日）尋回，還有3名失聯者還沒有找到。

新密市發展和改革委員會副主任王俊傑不幸遇難。（微博）

此外，新密市發展和改革委員會副主任王俊傑也因在洪水中不幸遇難。周二晚上7時左右，王俊傑和新密發改委的同事一行4人前往當地災區查看災情，途中遭遇洪水，4人被沖散。王俊傑的遺體於昨日（22日）尋回。據親屬張女士回憶，王俊傑當日去查看附近的糧倉，結果返回的時候遇到洪水沖斷道路，他反覆繞路最終繞到了出事的地點。王俊傑的其餘3名同事已分別獲救。