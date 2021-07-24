騰訊視頻奧運直播切走中國隊入場畫面　網民批賣國怒刪APP

昨晚東京奧運會開幕式直播中，中國大陸主要網絡直播平台騰訊視頻關鍵時刻插播體育脫口秀，切掉了中國代表團入場一幕，引發眾網友不滿，紛紛表示要卸載騰訊視頻APP，要求道歉。脫口秀主持人龐博昨晚迅速道歉，騰訊視頻暫時未見正面回應。



奧運開幕式不少中國觀衆引頸以待，等待國家隊入場的一刻。不少人通過網上平台騰訊視頻觀看，等了一個多小時，到第106隊中華台北入場時，騰訊視頻迅速切換畫面，畫面轉到了體育脫口秀《環環環環環》長達20分鐘，一直沒有再回到直播，錯過了第108隊入場的中國代表隊。

當時就有網友彈屏留言催促快點切換回奧運開幕直播。（新浪微博）

網友表示等待中國隊入場一刻已等了整整五年，質疑騰訊視頻關鍵時刻不直播是立心不良：「你不尊重祖國，我就卸載卸載卸載卸載…」、「騰訊早已不是中國心」、「希望嚴查，大廠賣國賊。」

+ 8

相關脫口秀主持龐博和龐博工作室昨晚十時許先後在微博道歉。聲明稱在觀看奧運開幕式過程中，發現節目突然被切出。第一時間瞭解溝通後，得知是由於播出中發生了技術問題，中途將備播墊片切出，打斷了正常觀看，嚴重影響了大家觀看開幕式的體驗。作為節目主播龐博的團隊，我們非常遺憾，也深感抱歉，對不起各位！

龐博的個人微博為影響了觀看開幕式的心情，再次向大家道歉。也希望奧運一切順利，為中國健兒加油，平安歸來。

相關脫口秀主持龐博和龐博工作室昨晚十點多先後在微博道歉。（微博截圖）

騰訊視頻遲遲沒有道歉， 昨晚稍後在新浪微博賬號轉發了央視等中國代表入場的視頻，被網友批評是欲蓋彌彰。

騰訊視頻在微博補發中國隊入場的視頻，被網友批評是欲蓋彌彰。（微博截圖）

另外，有網民發現美國媒體CNBC的東京奧運轉播畫面上所配參加國家地圖，中國地圖沒有包括台灣。