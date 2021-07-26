東京奧運｜中國射箭輸給中華台北　選手遭網暴：那死胖子人醜活差

周一（26日）舉行的奧運射箭男子團體賽中，中華台北隊以5:1大比數挫敗中國隊，晉級4強，隨後又以6:0戰勝荷蘭隊，最後惜敗韓國隊，獲得銀牌。

中國男子射箭隊則就此告別本屆奧運賽程，登上微博熱搜，當中一名叫林良文的中國選手遭部分網民數落，被指多次拿到7分和8分，更被罵「死胖子」、「人醜活差」。亦有不少網民譴責這些「網暴」言論：「為國爭光的運動員，不應該這樣嘲諷。」



在中國隊輸給中華台北後，話題「#中國男子射箭團體出局#」登上微博熱搜，不少大陸網民對賽果表示遺憾，當中還出現了一些批評選手的聲音，選手林良文甚至被攻擊樣貌，有網民稱他「那個死胖子，很的是人醜活差」，還有人表示：「那傻胖子一個10沒有，好幾個7、8」、「死胖子，把把打七環，尼瑪不爭氣的東西，輸給台灣」。

資料顯示，林良文是青運會冠軍、廣東選手，曾代表國家射箭隊，在與四川、天津射箭隊聯合對抗賽中取勝，取得團體冠軍的成績。他2018年作為深圳射箭男隊成員在省運會個人賽摘金時就曾表示，目標是入選國家隊，拿奧運會冠軍，為國爭光。

林良文曾獲得青運會冠軍、廣東省運會金牌。（深圳晚報）

不過也有許多大陸網民為射箭國手撐腰：「表現得不如意但也別人身攻擊啊」、「不以冠軍論英雄，不應嘲諷為國爭光的運動員！ ​」。但卻遭回嘴：「射箭就是很菜啊難道還不讓說嗎？在這種大型比賽都是比10環的，誰見過比7環的？還一射射兩個，全是8、9環」。