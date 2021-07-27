曾被指殘骸失控墜落　中國完成火箭整流罩帶傘降落試驗

據官方中央電視台周一（26日）報道，中國近日通過一次發射任務，搭載完成了整流罩落區控制技術試驗，攻破了整流罩再入大氣層過程結構解體難題，首次實現中國運載火箭整流罩帶傘降落，為後續達成整流罩落區精確控制奠定了基礎。



據悉，中國四個火箭發射場中有三個都在內陸地區，運載火箭殘骸不可避免會落到陸地上。隨着中國經濟不斷髮展，火箭殘骸落區已經從人口稀少地區發展為人口和生產生活設施較為密集的地區，增大了每次火箭發射時的殘骸落區人員疏散壓力和殘骸對地面設施的破壞風險。

近年來，中國航天發射呈現出的高密度態勢，火箭殘骸落區安全性和疏散保障問題亟待解決，迫切需要研究運載火箭殘骸落區精確控制技術。

此次成功試驗的技術是在整流罩內加裝傘控電氣系統和降落傘系統，通過這兩個系統控制整流罩殘骸定點着陸在安全區域。

據了解，這項技術完善和成熟之後，可以將整流罩原有落區面積縮小80%以上，大幅提升落區安全性，極大地緩解落區疏散壓力。

7月19日，長二丙遙四十九火箭在西昌衛星發射中心點火起飛，不僅完成發射任務，還搭載驗證了「基於降落傘的整流罩落區控制技術」。

此前4月29日，攜帶中國太空站「天和」核心艙的長征5號B遙二運載火箭，在海南文昌航天發射場發射升空，成功進入預定軌道。

英國《衛報》（The Guardian）、美國太空資訊網《SpaceNews》等外媒今年5月報道，中國長征五號B遙二運載火箭升空後被發現「失控墜落」，火箭碎片跌落的範圍涵蓋南北半球多國，且有機會集中住宅區。從飛行姿態看，火箭殘骸已經失控，它有可能對地面造成威脅。

針對外界的報道，中國外交部發言人汪文斌當時在例行記者會上回應稱，絕大部分器件將在載入過程中燒蝕、銷燬，對航空活動及地面造成危害的概率極低。