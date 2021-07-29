德國記者鄭州遭圍堵持續發酵　「駐華外國記者協會」發聲譴責

德國之聲（DW）記者遭河南鄭州民眾攔堵一事持續發酵。7月27日，「駐華外國記者協會」（FCCC）發表聲明，對記者在鄭州遭圍堵進行譴責。此外，無國界記者協會（RSF）也對此事表示震驚和譴責。



「駐華外國記者協會」的聲明指，對報道河南水災的德國記者遭到騷擾表達嚴重關切，同時呼籲中國政府兌現允許海外記者在中國不受限制地採訪的承諾，並承擔起保護記者安全的責任。

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聲明稱，「對外國記者在中國面臨的越來越大的敵意感到失望和震驚，而這種敵意往往受到中國官員和官方機構直接鼓勵的民族主義傾向的鼓勵。同時，中國對外國記者的新聞審查助長了對我們在中國工作的偏見。這也讓外國記者的工作環境持續惡化，也妨礙我們對中國做全面報道的目標。」

據此前報道，7月24日，微博用戶「@vanessa言午」發布兩段影片，一名外媒記者與陪同人員一起，試圖在剛剛遭遇極端特大暴雨後的鄭州採訪，遭到鄭州民眾的抗議和阻攔。

內地網媒觀察者網報道稱，這名外媒記者是德國之聲駐北京記者比靈格（Mathias Bolinger），又指他在德國之聲24日發布的新聞短片中神色侷促、停頓頗多，但依舊不忘藉河南災情抹黑中國。報道稱比靈格於7月22日啟程前往河南，又指「縱觀他的推特（Twitter），多有轉發、撰寫抹黑中國新疆和香港事務的帖文」。

此外有網民稱，在鄭州街頭為德國之聲記者解圍的是《洛杉磯時報》北京首席Alice Su，她從小在香港、台灣、加州和上海四地生活，畢業於普林斯頓大學和北京大學，又指她應該是學傳媒新聞的，之前在中東當了4年的自由職業者。網民又指，Alice Su的Twitter置頂帖文是抹黑新疆的專題報道。

網民還引述Alice Su的Twitter帖文，指鄭州群眾在聽完兩人解釋後，相信了他們的說法。有一位黑衣女士還說：「這兩位是德國朋友，大家應該歡迎。」

比靈格受到當地民眾的質疑和圍堵，有網民認為，事件或緣於他的長相有幾分像英國廣播公司（BBC）駐北京記者白洛賓（Robin Brant）。

7月22日，白洛賓因在BBC的報道中寫道「地鐵上的乘客被扔在站台上等死」，而遭到一些內地網民反駁：「我就在鄭州，救援人員第一時間趕到現場，沒有任何人被丟在地鐵上等死」、「不要刻意抹黑中國，請用事實說出鄭州水災的真相！」