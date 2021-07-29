新冠肺炎｜北京夫妻自張家界返回後同確診　涉疫小區封閉連夜檢測

內地的新冠肺炎疫情反彈，北京周三（28日）0時至周四（29日）12時新增2宗京外疫情關聯新冠肺炎確診病例，均為湖南張家界返京人員。北京市疾控中心副主任龐星火表示，報告確診病例所在街道和單位人員原則上不允許出京。



據介紹，兩患者均為張家界返京人員，其中一名現住昌平區龍澤園街道龍躍苑二區，為昌平區史各莊街道某保險集團員工，他本月20日與妻女前往張家界等地旅遊，25日返京並在翌日出現發熱等症狀，至周三到醫院發熱門診就診後確診，為臨床分型為輕型，現已轉至定點醫院隔離治療。而另一患者則是他的妻子，為海淀區雙清路某技術公司員工，周四診斷為確診病例，臨床分型同為輕型，亦已轉至定點醫院隔離治療。

據《北京日報》報道，龍躍苑二區及周邊多個社區皆實施封閉，其中有家住龍躍苑四區的居民透露，社區人員在周四凌晨2時左右挨家挨戶地敲門通知居民進行核酸檢測，「接下來應該是14天的居家隔離和7天的健康監測」。

龐星火表示，全球疫情近期仍處於高位，南京等多地出現本地病例，傳播鏈已波及多個省（市），並發生多起聚集性疫情，疫情防控形勢嚴峻複雜。他續指，現時正值暑期旅遊、出行、聚會的高峰期，故疫情防控工作不能有絲毫鬆懈。他進一步稱，要繼續堅持非必須不出境，不去中高風險地區、旅遊熱點地區旅行或出差；北京市報告確診病例所在街道和單位人員原則上不允許出京，如需出京，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。