南京機場疫情傳染鏈再延長　遊船及棋牌室爆群聚感染｜持續更新

江蘇南京爆發新一輪新冠肺炎本土疫情，當地累計感染人數超過200人，引起本輪疫情的病毒株是Delta病毒。目前確診數字仍在持續攀升，並擴散到全國至少16市，北至大連和北京，南至珠海和中山，西至成都，都出現相關聯病例。



在南京江寧區高爾夫國際花園小區檢測點，醫生在為居民進行核酸檢測取樣。（新華社）

【7月31日更新】



第四擴散地：江蘇揚州棋牌室

7月28日至今，江蘇揚州市累計報告本土確診病例16宗。其中7月30日新增的10宗本土病例均與南京輸入確診病例及關聯病例有過密切接觸。

據悉，一名來自南京的6旬老太毛某到揚州後，與其姐姐同住，結果雙雙被確診為新冠肺炎。後來的流調報告顯示，姐妹二人在過去一周有多天分別去過兩間棋牌室打牌。棋牌室隨後爆發疫情，成為南京機場、張家界景區、常德穿紫河遊船後的第四個擴散地。

截至7月30日，史可法東路宏遠棋牌室發現3宗確診病例，患者年齡介乎61歲至71歲。另外一間秋南苑棋牌室有至少12人感染新冠肺炎，患者年齡介乎66歲至84歲。還有一名40歲男患者為棋牌室患者的密切接觸者。

一名宏遠棋牌室裝修工人透露，他曾在裝潢期間到過棋牌室，目測地下一層面積有1000多平方米，能擺下100多張麻雀桌，如果同時坐滿的話可容納超過400人，而周邊的居民就是聚在這裡打牌，室內採光、通風都不太好，白天都要開燈。該棋牌室配有廚房，還請了專門的人供應午飯和晚飯。光顧棋牌室的客人以六、七十歲的老人為主。

據當地張貼的通告，揚州主城區內所有棋牌室從7月29日起一律暫停營業，嚴禁私自開業，一經發現，公安部門將從嚴從重從快處理。

南京也有8個確診病例曾在同一棋牌室打麻雀。南京市衛健委副主任楊大鎖也提醒，棋牌室、麻將館等場所，空間狹小、相對密閉，空間質量相對較差，存在極大的傳染風險。

第三擴散地：湖南常德穿紫河遊船

繼南京祿口機場和湖南張家界景區後，湖南常德穿紫河遊船成為第三個疫情擴散地點。截至7月30日，穿紫河遊船傳染鏈已關聯15名感染者，其中四川成都3人，湖南常德2人，湖南寧鄉3人，湖南株洲6人，湖南湘潭1人。在旅遊平台上，穿紫河遊船項目已暫停營業。

綜合《第一財經》等內媒梳理，南京疫情向外擴散的傳染鏈大致如下，3名大連遊客因為途經南京祿口機場被感染，到張家界後又感染了成都的幾名遊客，成都的遊客到常德後感染了本地的朋友，他們登上穿紫河三號遊船同遊穿紫河。成都遊客從常德坐飛機回四川，感染了成都天府國際機場航站區工作人員。（點擊閱讀全文）

南京市7月21日開始對全市常住人口、外來人員開展全員核酸檢測。（新華社）

【7月30日更新】



南京全員核酸篩出15宗陽性

南京市7月30日通報疫情防控最新情況，截至當日上午7時，南京市第三輪全員核酸檢測已完成採樣643萬人，查出15宗陽性。7月20日至今，南京市累計報告本土確診病例184宗，本土無症狀感染者1宗。為有效控制疫情，南京市交通運輸局副局長鄭春發7月30日在記者會上表示，自7月23日起，祿口國際機場國內航線暫停運營；7月28日起，國際航線暫停運營。

張家界居民小區封閉管理 各省市景區防疫升級

在疫情第二擴散地湖南張家界，當地於7月30日關閉所有景區，嚴禁舉辦大規模聚集活動，禁止城鄉居民舉辦各類酒席、賑酒、集會、聚餐等活動，喜事緩辦、喪事簡辦。同時所有居民小區實施封閉管理，全市範圍內所有景區景點、旅遊購物場所以及影劇院、KTV等密閉式娛樂休閒場所全部關停。

7月29日，湖南省張家界市的醫護人員為民眾進行核酸檢測採樣。（中新社）

出現確診病例的湖南寧鄉市景區同樣暫停營業，全市培訓機構、影劇院、酒吧、網吧、KTV、大型聚餐、廣場舞、農村趕集、祭祀、餐飲場所堂食等聚集性活動也要暫停。湖南常德市則要求景區接待遊客量不超過最大承載量的30%。

四川日前也發現南京疫情關聯病例，樂山市和峨眉山景區都要求限制中高風險地區遊客網上預約購票，對14天內有疫情發生所在縣（市、區）旅居史的遊客，要求提供48小時內核酸檢測陰性報告。

南京疫情源頭：來自俄羅斯入境航班

南京疾控中心副主任丁潔在周五（30日）的新聞發布會上通報，早期報告機艙清潔工病例，其基因序列與7月10日從俄羅斯入境CA910航班上，所報告的一宗境外輸入病例的序列一致。通過調查發現，一些機艙清潔工在完成CA910航班的機艙清掃工作後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別人員受到感染，進而在清潔工之間擴散傳播。由於清潔工所屬公司亦有負責國際和國內航班的垃圾清運工作，機場其他工作人員因為接觸清潔工，或者被污染的環境而受感染。（點擊閱讀全文）

7月21日，工作人員在南京祿口機場T2航站樓內進行消毒。（新華社）

【7月29日更新】



最大疫區：南京祿口國際機場

南京祿口國際機場的清潔工是本輪疫情最先報告確診的病例，隨後又有機場其他工作人員和家屬確診。自7月20日祿口機場檢出9宗陽性病例以來，截至7月28日24時，南京已累計報告171宗本土確診病例，2宗無症狀感染者。目前南京11個市轄區中，有9個區出現感染者。從7月29日起，南京江寧區祿口街道全域調整為高風險地區。

據《新華社》報道，目前高度懷疑是國際航班抵達後進行消毒及保潔過程中，機場清潔人員自我防護不到位造成的感染，進而在清潔人員中形成聚集傳播，再通過清潔人員傳播到其他機場工作人員和乘客，其最初感染時間應該為7月10日左右。另據《健康時報》報道，外判公司為節省開支，沒有將境外和境內的清潔人員嚴格分隔。

祿口機場「失守」後，江蘇省委於7月23日決定暫停東部機場集團黨委書記、董事長馮軍的職務，由退休老將錢凱法代理。中央紀委國家監委7月28日發文批評，機場日常監管嚴重缺位，同時存在管理不專業的問題，把國際航班與國內航班由原來的分開運營變為統一混合運營，造成境外疫情流入，導致疫情擴散。在發現陽性病例後，機場的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。

7月29日，江蘇省省長吳政隆主持召開全省疫情防控工作視頻調度會議，他指機場發生疫情，教訓十分深刻，必須深刻反思和深刻警醒。

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第二擴散地：湖南張家界

南京之外，內地多個省市報告本地新冠病例或無症狀感染者。截至7月29日下午4時，南京疫情已擴散到江蘇宿遷、江蘇淮安、江蘇揚州，安徽和縣、安徽蕪湖，遼寧瀋陽、遼寧大連，廣東中山、廣東珠海，四川綿陽、四川瀘州、四川成都，湖南常德、湖南張家界、湖南寧鄉、北京等16市。

這條傳播鏈上的感染人數已經超過180人，且多位患者曾到過張家界旅遊。7月28日，湖南省疾控中心通報，江蘇省宿遷市、遼寧省大連市、四川省成都市先後報告有湖南省張家界市旅居史的新冠病毒感染人員。

7月29日，張家界報告1宗本土確診病例。同日，江蘇淮安通報稱，當地發現4名去過張家界旅遊人員新冠病毒核酸初篩結果呈陽性。北京市疾控中心通報，新增2宗京外疫情關聯確診病例，患者是一對夫婦，二人曾跟女兒到張家界旅遊。成都市衛健委7月28日也通報新增5宗本土確診，患者跟早前與南京疫情關聯的遼寧大連感染者，曾到湖南張家界旅遊並觀看「魅力湘西」劇場演出。

張家界市亦發布通告稱，經評估，7月22日晚「魅力湘西」劇場觀看第一場演出的2000多名觀眾屬於高風險人群。當局已拿到當晚所有觀看演出的觀眾名單，正逐一聯繫，將按照重點開展流調工作。劇場則提醒屬高風險人群的觀眾立即向當地社區或疾控機構報告，配合落實集中隔離和核酸檢測防控措施。

曾到張家界遊玩的感染者，其後續的行程也令疫情再次擴散。7月29日，湖南寧鄉報告的1名新冠病毒核酸陽性檢測者羅某，他在7月24日隨父親的朋友從寧鄉自駕前往常德旅遊，與成都市3名確診病例（曾到張家界遊玩），以及常德市公布的1例無症狀感染者共同乘船遊穿紫河。

張家界出現本土確診病例後，政府隨即宣布自周五（30日）上午起，全市所有景區景點關閉，在張家界的旅客、游客，將會快速、有序做好核酸檢測工作，計劃近期前往的人則會勸說要暫緩或延期。據統計數據，現時張家界境內有754個旅行團，涉及1.19萬人。

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