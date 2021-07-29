源頭來自俄羅斯入境航班　南京失守機場後疫情擴散多地｜持續更新

江蘇南京爆發新一輪新冠肺炎本土疫情，當地累計感染人數已超過170人，引起本輪疫情的病毒株是Delta病毒。目前確診數字仍在持續攀升，並擴散到全國至少16市，北至大連和北京，南至珠海和中山，西至成都，都出現相關聯病例。



源頭來自俄羅斯入境航班

南京疾控中心副主任丁潔在周五（30日）的新聞發布會上通報，早期報告機艙清潔工病例，其基因序列與7月10日從俄羅斯入境CA910航班上，所報告的一宗境外輸入病例的序列一致。通過調查發現，一些機艙清潔工在完成CA910航班的機艙清掃工作後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別人員受到感染，進而在清潔工之間擴散傳播。由於清潔工所屬公司亦有負責國際和國內航班的垃圾清運工作，機場其他工作人員因為接觸清潔工，或者被污染的環境而受感染。（點擊閱讀全文）

7月21日，工作人員在南京祿口機場T2航站樓內進行消毒。（新華社）

最大疫區：南京祿口國際機場

南京祿口國際機場的清潔工是本輪疫情最先報告確診的病例，隨後又有機場其他工作人員和家屬確診。自7月20日祿口機場檢出9宗陽性病例以來，截至7月28日24時，南京已累計報告171宗本土確診病例，2宗無症狀感染者。目前南京11個市轄區中，有9個區出現感染者。從7月29日起，南京江寧區祿口街道全域調整為高風險地區。

據《新華社》報道，目前高度懷疑是國際航班抵達後進行消毒及保潔過程中，機場清潔人員自我防護不到位造成的感染，進而在清潔人員中形成聚集傳播，再通過清潔人員傳播到其他機場工作人員和乘客，其最初感染時間應該為7月10日左右。另據《健康時報》報道，外判公司為節省開支，沒有將境外和境內的清潔人員嚴格分隔。

祿口機場「失守」後，江蘇省委於7月23日決定暫停東部機場集團黨委書記、董事長馮軍的職務，由退休老將錢凱法代理。中央紀委國家監委7月28日發文批評，機場日常監管嚴重缺位，同時存在管理不專業的問題，把國際航班與國內航班由原來的分開運營變為統一混合運營，造成境外疫情流入，導致疫情擴散。在發現陽性病例後，機場的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。

7月29日，江蘇省省長吳政隆主持召開全省疫情防控工作視頻調度會議，他指機場發生疫情，教訓十分深刻，必須深刻反思和深刻警醒。

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第二擴散地：湖南張家界

南京之外，內地多個省市報告本地新冠病例或無症狀感染者。截至7月29日下午4時，南京疫情已擴散到江蘇宿遷、江蘇淮安、江蘇揚州，安徽和縣、安徽蕪湖，遼寧瀋陽、遼寧大連，廣東中山、廣東珠海，四川綿陽、四川瀘州、四川成都，湖南常德、湖南張家界、湖南寧鄉、北京等16市。

這條傳播鏈上的感染人數已經超過180人，且多位患者曾到過張家界旅遊。7月28日，湖南省疾控中心通報，江蘇省宿遷市、遼寧省大連市、四川省成都市先後報告有湖南省張家界市旅居史的新冠病毒感染人員。

7月29日，張家界報告1宗本土確診病例。同日，江蘇淮安通報稱，當地發現4名去過張家界旅遊人員新冠病毒核酸初篩結果呈陽性。北京市疾控中心通報，新增2宗京外疫情關聯確診病例，患者是一對夫婦，二人曾跟女兒到張家界旅遊。成都市衛健委7月28日也通報新增5宗本土確診，患者跟早前與南京疫情關聯的遼寧大連感染者，曾到湖南張家界旅遊並觀看「魅力湘西」劇場演出。

張家界市亦發布通告稱，經評估，7月22日晚「魅力湘西」劇場觀看第一場演出的2000多名觀眾屬於高風險人群。當局已拿到當晚所有觀看演出的觀眾名單，正逐一聯繫，將按照重點開展流調工作。劇場則提醒屬高風險人群的觀眾立即向當地社區或疾控機構報告，配合落實集中隔離和核酸檢測防控措施。

曾到張家界遊玩的感染者，其後續的行程也令疫情再次擴散。7月29日，湖南寧鄉報告的1名新冠病毒核酸陽性檢測者羅某，他在7月24日隨父親的朋友從寧鄉自駕前往常德旅遊，與成都市3名確診病例（曾到張家界遊玩），以及常德市公布的1例無症狀感染者共同乘船遊穿紫河。

張家界出現本土確診病例後，政府隨即宣布自周五（30日）上午起，全市所有景區景點關閉，在張家界的旅客、游客，將會快速、有序做好核酸檢測工作，計劃近期前往的人則會勸說要暫緩或延期。據統計數據，現時張家界境內有754個旅行團，涉及1.19萬人。

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據內媒《第一財經》梳理，南京疫情傳染鏈大致如下：3名大連遊客因為途經南京祿口機場被感染，到張家界後又感染了成都的幾名遊客，成都的遊客到常德後感染了本地的朋友，同時也感染了來自湖南寧鄉的羅某。成都遊客從常德坐飛機回成都，感染了天府國際機場航站區工作人員。