吳亦凡涉嫌強姦罪　遭北京朝陽警方刑事拘留

藝人吳亦凡捲入醜聞後，北京市公安局朝陽分局7月31日在微博公布，針對網絡舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。​​​



據朝陽分局指，吳某凡為男性，30歲，加拿大籍。

中央政法委新聞網站「中國長安網」指，據北京朝陽警方通報，吳亦凡涉強姦被刑拘（網站截圖）

中央政法委新聞網站「中國長安網」之後證實，據北京朝陽警方通報，吳亦凡涉強姦被刑拘。

中國長安網指「在中國的土地上，就要遵守中國的法律。不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩！」

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這次風波始於7月18日，19歲女孩都美竹指控吳亦凡以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，包括自己在內的受害者遠超8人，其中甚至包括2名未成年女生。吳亦凡7月19日在個人微博否認灌酒、收手機、「選妃」、「誘姦」、「迷姦」等說法。

北京警方在7月22日通報吳亦凡都美竹事件，稱吳亦凡經紀人2020年12月以挑選MV女主角面試為由，約都美竹到吳亦凡家中參加聚會，都美竹酒後與吳亦凡發生性關係，此後到今年4月兩人保持微信聯繫。

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警方指，都美竹後續發布的多篇博文有網絡寫手；嫌疑人劉某迢虛構女性身份，以曾被吳亦凡欺騙感情慾共同維權的名義騙取都美竹的信任，然後雙面欺騙吳亦凡方與都美竹方。

警方當時又指，針對網民舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及近期網絡互曝的有關行為，仍在調查中。

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