吳亦凡涉強姦被拘｜人民日報：外國國籍不是護身符

內地男星吳亦凡, 涉嫌強姦罪被刑事拘留以後，北京人民日報和中央政法委分別在微博就事件發聲，稱外國國籍不是護身符，在中國的土地上，就要遵守中國的法律。擁有加拿大籍的吳，生於廣州，曾帶領廣州中學籃球隊伍於《少年NBA中國初中籃球聯賽》中獲得華南地區冠軍。



北京警方昨晚透過官方微博公布, 30歲加拿大籍男子的某凡, 涉嫌強姦罪, 目前已被朝陽分局刑事拘留, 會進一步展開偵辦工作. 根據中央政法委的官方微博, 被刑事拘留的是吳亦凡。

中共中央政法委的官方微博「中國長安網」迅速轉載了該通報並開名被刑拘的是明星「吳亦凡」，還點評道：在中國的土地上，就要遵守中國的法律。不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩！

中共中央機關報《人民日報》微博轉載吳亦凡被刑拘消息，著加以點評稱：法律面前沒有頂流：外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。請記住：人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法。

（人民日報微博截圖）

早前19歲內地女子都美竹在網上帖文, 指吳亦凡以涉嫌設局誘騙未成年少女發生關係後，儘管警方尚未行動，娛樂界已迅速行動，中國電視劇制作產業協會的青年工作委員會迅速发布《關於做好劣跡藝人風險控制的通知》。各大商業品牌紛紛與吳割席解除代言。

曾是備受讚賞的廣州籃球少年

吳亦凡，1990年11月6日出生於中國廣州，父親為湖北石首人，母親為江蘇南京人，幼年於甘肅省白銀市由外祖父母撫養，5歲時回到廣州上小學。10歲父母離異後，隨母親移民加拿大溫哥華，15歲再次回到廣州生活，於廣州市第七中學就讀並任校內的籃球隊隊長，校隊曾獲2005年《少年NBA中國初中籃球聯賽》華南地區冠軍，根據得獎名單，吳亦凡當時名爲「李嘉恆」。他17歲再回到加拿大讀中學並隨母親姓改名「吳亦凡」。18歲時參加韓國SM娛樂在加拿大舉辦的選秀活動，成為旗下練習生前往韓國受訓。2012年在韓國出道成為男團EXO-M隊長， 2014年解約單飛回國内發展。

官方新華網新華娛樂頻道當年關於他的一篇文章《EXO-M隊長吳亦凡 廣州籃球少年的勵志成長路》，目前已經被從新華網上刪除。

新華娛樂《EXO-M隊長吳亦凡 廣州籃球少年的勵志成長路》一文目前已經被從網上刪除。

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