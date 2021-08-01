Delta病毒傳播中心增多　鍾南山：南京可控擔憂張家界

8月1日，南京市衛健委公布新數據，截至7月31日南京市的確診者達204例共分布在9區。而由南京祿口機場擴散出去的本土新一波疫情，在7月31日共新增53例，涉及8個省份。

而引發此波疫情的病毒株為Delta病毒株，已形成多個「傳播次中心」其中揚州棋牌室、張家界「魅力湘西」演出都引發關注。中國工程院院士鍾南山也在公開活動表示，南京疫情他不擔心，但十分關注湖南張家界的疫情。



7月29日南京玄武區進行核酸檢測，此次南京疫情的源頭來源是祿口機場並以。(新華社)

南京祿口機場防疫晚 Delta病毒打過疫苗仍感染

31日國家衛健委公布，自7月以來，全國累計報告多達328宗本土確診病例，接近此前5個月的總和。30日南京市舉行的新聞發佈會上公佈疫情源頭，是機場保潔人員參與一入境航班的清掃時，因防護洗脫未依照規範造成個別保潔員感染。

31日，《澎派新聞》整理「南京機場十日復盤」提到，感染的情節工參與了7月10日俄羅斯入境CA910的清潔工作後染疫，凸顯祿口機場存在監管缺未、疫情防控措施沒有詳細落實的情況。而祿口機場的清潔工大都是40到50歲的性，居住在機場周邊的小區，疫情也從此開始擴散。

而針對此次引發疫情的「Delta」變異病毒株也有許多討論。對於「打了疫苗」仍染疫一事，科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴表示，打疫苗後被感染，我們叫「突破病例」，它是常態，不是例外，但它是巨大人群中的少數。

他強調，「任何一款疫苗都不是百分之百的保護，目前各種變異株仍在我們疫苗的可控範圍之內。」

多個傳播「次中心」 鍾南山：南京可控憂心張家界

Delta病毒株的傳染力強，此次在南京爆發的疫情擴散共10於個省份，北至大連和北京，南至珠海和中山，西至成都出現相關病例，其中江蘇揚州棋牌室、湖南張家界「魅力湘西演出」獲得廣泛關注。

中國工程院院士鍾南山表示擔心張家界疫情。（資料圖片）

近幾日來，四川成都、江蘇淮安等全國多地，均已報告從張家界旅遊歸來的陽性患者。張家界成為了南京後的又一個疫情傳播次中心，其中7月22日晚間張家界「魅力湘西」演出，2,000多人聚集在劇場一起看演出，當中有4名觀眾確診感染新冠病毒。

鍾南山31日在廣州舉行的空淨世界開業慶典暨全球戰略夥伴合作峰會上表示，非常關注湖南張家界「魅力湘西」演出疫情，他提到，「因為是封閉環境，所有觀眾都要追蹤檢查。」

對於南京疫情，鍾南山指出，南京祿口國際機場附近社區集中暴發疫情，感染人群職業較為集中。南京市政府及時採取了防控措施，如對祿口街道封閉管控、全民核酸檢測等，疫情整體可控。他表示，「南京疫情我倒不大擔心，管控方面做得非常出色，這是大城市。但是到小地方(指張家界)會不會傳染？現在還是未知數。」