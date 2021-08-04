為當第一「操縱」獎牌榜卻批中國爭奪金牌　美媒雙重標準惹議

東京奧運會正如火如荼的進行。美媒一邊「操縱」獎牌榜使美國排名第一，另一邊暗批中國運動員被壓迫成為運動「機器」，雙重標準態度引發外界批評嘲諷。



8月3日的東京奧運會獎牌實時榜顯示，中國代表團繼續已明顯優勢領跑金牌榜，中國代表團取得29金18銀16銅的成績暫時位列第一，排名第二的美國隊拿到22金27銀和17銅的成績，東道主日本拿到17金6銀10銅的成績。美國的總獎牌數到目前為止持續領先全場。

在看到中國連續多日位居榜首後，美媒《紐約時報》7月29日發表題為「中國運動機器的唯一目標：不惜任何代價拿下最多的金牌」一文，渲染中國運動員為拿金牌不擇手段，稱中國的運動員「悲慘」、「麻木」。

文章描寫奪得舉重金牌的中國運動員侯志慧時，稱「她從12歲起，每周鍛鍊6天」、「她要舉起自身體重兩倍的重量」。文章將運動員的訓練比作「體育流水線」，暗指侯志慧和其他人都是流水線上的「金牌機器」。

文章聲稱中國「為了金牌不擇手段」，特意在幾個西方投入較少或金牌多的項目上發力，並給出數據稱自1985年以來，中國75%的金牌都來自乒乓球、羽毛球、射擊等6大項目。

不過從以往運動會來看，每個國家都有自己的優勢項目。在上一屆里約奧運會，美國隊46枚金牌中，就有約72%來自於游泳、田徑和體操三大項。

此外，美國拒絕成為排名第二，並有意「操縱」獎牌榜使自己保持第一也引發嘲諷。澳洲新聞網7月28日發表為題「揭露部分美媒的小心思」一文，批評美國主流媒體對奧運會獎牌榜排名耍心機。

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報道指，美國一些媒體以國家或地區獲得的獎牌總數為排序第一因素，這並不符合國際奧委會的常用慣例。

報道直言，一個國家或地區在奧運獎牌榜上的名次通常是由金牌數量決定的；如果金牌數持平，就依次比較銀牌數以及銅牌數。在國際奧委會官網、英國路透社以及中國新華社公布的獎牌榜排名上可以看到，無論誰排名第一，都是以金牌數來排名。

美媒這種一邊指控中國培養金牌機器，一邊暗中操控排名的做法，引發中國網絡一片嘲諷，有網友諷刺，「美國人金牌多的時候，他們就按金牌數排名，他們獎牌多的時候，就以獎牌總數排名，總之，一定要美國第一，覇權主義思維真是根深蒂固。」不少網友紛紛嘲諷「又酸又輸不起」「沒有大國風度」。