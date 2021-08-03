吳亦凡被刑拘｜粉絲「劫法場」論驚人　官方預告清理社群重手整頓

知名男星吳亦凡涉嫌強姦被刑拘之後，其粉絲們的極端言論頻出，引發熱議。對此，官方央視《新聞聯播》在播報中給出了明確信號，並衝上了微博熱搜。



8月2日晚，《新聞聯播》衝上熱搜，當天報道的「飯圈亂象專項整治行動最新進展」引發網友熱議。針對網上不良粉絲文化等問題，《新聞聯播》給出了明確的信號。

在此之前，官媒《人民日報》、《半月談》、中國央視網、新華社旗下《瞭望東方周刊》等各大媒體均通過評論方式敲響警鐘，呼籲儘快淨化飯圈生態，矯正畸形追星。

《新聞聯播》稱，針對網上不良粉絲文化等問題，中央網信辦、國家廣播電視總局等部門持續加大監管力度，深入開展專項整治，督促網站平台規範和引導粉絲群體理性追星。

專項整治主要圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群、互動評論等環節，深入清理涉粉絲群體違法違規和不良訊息。

目前，已累計清理負面有害訊息15萬餘條，處置違規賬號4,000餘個，關閉問題群組1,300餘個。

報道指出，國家廣播電視總局也針對個別網絡綜藝節目片面追逐商業利益，過度娛樂化炒作，傳播畸形偶像文化等突出性問題開展了為期一個月的專項排查整治。下一步，中央網信辦、國家廣播電視總局將進一步通過加強網上涉明星訊息規範，強化賬號管理，完善黑產打擊機制，進一步壓實網絡綜藝節目製作和播出機構主題責任等方式，為長效整治和規範粉絲文化打下堅實基礎。

7月31日晚，北京市公安局朝陽分局發布情況通報稱，針對網絡舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡因涉嫌強姦罪，目前已被刑事拘留，案件正在進一步開展。

隨後，吳亦凡本人及其工作室微博、抖音賬號疑似因違規被屏蔽；豆瓣搜索結果未予顯示；微博超話、貼吧也消失不見；網易雲音樂、咪咕音樂等音樂平台則下架吳亦凡所有歌曲。

之後，網路一些與吳亦凡相關的群組當中就出現了「考獄警解救吳亦凡」、「明天北京見」「劫法場」、「越獄救援」等字眼。更有粉絲表示，吳亦凡有5,000萬粉絲，解放軍和警察隊伍加起來也就500萬，完全可以救出來的。

「吳亦凡救援群」策劃解救吳亦凡（請點擊瀏覽大圖）：