新冠肺炎｜祿口機場成疫源或始於人禍　南京不罰反讚是何道理？

從南京祿口機場輸入的新冠病毒目前已擴散至中國十餘省份。根據中國國家衛健委的最新數據，周二（3日）中國31省新增本土確診病例71宗，新增無症狀感染者27宗。

南京疫情的大範圍擴散再次讓中國疫情防控拉響警報，此前鬆弛的社會氣氛驟然緊張起來，然而，這輪南京疫情防控失守並未如此前一般對相關責任人進行公開問責處理，南京市委竟然迷惑性地進行通報表揚。



在南京祿口機場檢測出德爾塔病毒，且疫情蔓延至其他省份之後，網絡上迅即爆出是該機場管理混亂，將國際國內航班混合管理帶來的防控漏洞。一時之間，該機場所屬的東部機場集團黨委書記馮軍成為眾矢之的。這位過往履歷不涉及機場管理的黨委書記，在2020年上任後，便將原來國際國內機場分開管理的模式改為統一管理，同時保潔工作外包，此次疫情內輸也恰是禍起這個環節，而馮軍也被指「外行領導內行」。

再加上，當時南京大範圍集中進行核酸檢測，監測隊伍混亂無章。中國社交平台微博上充斥着對南京官員的問責之聲，認為這種疏漏嚴重暴露了官員的管理能力，不少的網民聲稱「放出季建業（前南京市長，2013年落馬）」，以此表達對地方執政者的不滿，甚至有聲音直接喊出「不怕貪官，就怕庸官」。

東部機場集團有限公司黨委書記兼董事長馮軍2021年7月23日被江蘇省委暫時停職。（南京祿口國際機場官方網站）

網民對南京政府的問責不僅在於對外防輸入的防控漏洞，還在於南京在防控失誤之後，疫情迅速蔓延至其他省份，例如有祿口機場關聯病例的感染者在湖南張家界造成聚集性感染，再如南京毛老太太離開已被封控的祿口街道跑到隔壁城市揚州打麻將使得揚州成為另一個疫情重災區。

從最初的防控疏漏到封鎖不力，各地對南京的不滿之聲愈甚。有網民在南京市官方媒體賬號下留言要求相關部門對這輪疫情擴散負責，不過當前馮軍只是被暫停職務。南京未有進一步的問責處理。

反而在周三（4日），微信名稱為「知灼」的公眾號發佈一則文章，內容有落款為南京市委組織部發佈的一則表揚通報，通報稱，南京祿口機場突發新冠肺炎疫情以來，中共基層黨組織及中共黨員表現突出，對30個先進基層中共黨組織與30名中共優秀黨員進行表揚。雖然這篇文章很快「消失」，但已然引起輿論關注。

南京祿口國際機場因為管理問題，成為此輪疫情「放水」的源頭。（視覺中國）

與此同時，在經歷了河南暴雨的洪災之後，鄭州同樣發生防控疏漏。鄭州六院本是收治新冠患者的院點，卻反而造成境外流入病毒在境內傳播。雖然河南疫情暫未大範圍擴散其他省份，但仍使得鄭州風聲鶴唳。與南京祿口機場事後的處理不同，上月31日，鄭州市委便免去鄭州衛健委主任、鄭州六院黨委書記兩人的職務。

如果說在疫情防控的應對中，南京祿口機場與鄭州六院的失誤都十分明顯，從造成的結果上來說，後者似乎責任更甚。然而令人不解的是，從中國工程院院士鍾南山到江蘇省長吳政隆都為南京背書，前者表示不擔心南京疫情，他們「管控做得非常出色」；後者強調讓揚州學習南京的疫情防控經驗。

雖然二位都是各自領域內的權威人士，但他們的觀點仍然引發爭議甚至公開地嘲諷。雖然這種意見不是從專業的以疫情管控邏輯上出發，但樸素的情感表達卻十分迎合廣大網民的心聲。南京在經歷了最初的緊張之後，局勢逐步穩定，其每日新增病例維持在個位數之內。但不能否認的是，正是南京本身的失誤或者說是管理方面的能力問題造成新一輪的疫情擴散。縱使南京後來管控得當，但累及其他省份再次打亂各地民眾的生產生活秩序的確需要一個公開說明。

關於這一點，尤其是南京祿口機場，至今沒有公開的解釋，也未見進一步的人事處理。在中國各地疫情仍持續緊張之際，網傳南京大肆表揚，從最樸素的因果邏輯出發，也難怪會對南京有埋怨情緒。