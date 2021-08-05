吳亦凡事件｜傳有400GB影片證多名巨星涉案　警方闢謠「坐監照」

知名藝人吳亦凡被舉報涉毒和強姦後，諸多藝人被指牽涉其中，8月3日晚，一組群聊記錄在豆瓣、微博、微信等社交平台開始瘋傳，稱吳亦凡被刑拘後供出多位娛樂圈藝人，並提及「產業鏈」、「同夥」等內容，號稱有「400個G的視頻資料」。

另外，再有意思吳亦凡坐監照片流出，江蘇警方隨後闢謠，原來有關照片取自以前的新聞報道，是網民改圖作成。



8月3日晚，一組聊天記錄在豆瓣、微博、微信等社交平台開始瘋傳，稱吳亦凡被刑拘後供出多位娛樂圈藝人，爆料內容涉及「產業鏈」、「同夥」等內容，還號稱有「400個G的視頻資料」。8月3日深夜至4日晚，聊天記錄中提到的包貝爾、范冰冰、井柏然、何炅本人及工作室針對網絡所傳內容陸續報警。

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8月3日深夜，井柏然工作室發微博表示，工作室已經注意到了這份關於井柏然的「惡性造謠的聊天記錄」。在與律師取得聯繫後，工作室報警，並陪同井柏然於22時41分抵達派出所。該聲明的定位為派出所。

隨後，微博「@范冰冰吧」也發布微博，針對聊天記錄所涉及的內容作出澄清。「@范冰冰吧」表示，范冰冰十年來所做的公益項目幫助了很多小朋友，看到這樣的造謠內容，實在「難以平復心情」。據新浪網8月4日凌晨消息，范冰冰工作人員透露，范冰冰方已經取證並報警。

藝人謝明皓實名舉報潘瑋柏和林俊杰涉吳亦凡案：

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8月4日下午，包貝爾工作室也發布微博，表示工作室已與律師進行溝通，並做報警處理。傍晚，何炅工作室也發布微博，並上傳「接報案回執」作為報案的證明。回執顯示，何炅工作室所報案情為「何炅被誹謗」。

此外，吳亦凡被拘捕後，大陸藝人謝明皓工作室實名舉報林俊杰和潘瑋柏涉毒，林俊杰和潘瑋柏工作室先後發律師稱謝明皓惡意誹謗。隨後，謝明皓再現身發聲稱自己願付法律責任。他表示，他舉報潘瑋柏和林俊杰吸毒一事經過發酵，很多人產生質疑，上述二人也只是發發律師函，還利用粉絲群的龐大掩蓋犯罪，但依然不能阻礙真相浮出水面。

謝明皓還稱雖然潘瑋柏和林俊杰用「資本的力量」封禁了自己微博的相關賬號，但自己不會妥協。他呼籲網民和他一起，要求潘瑋柏和林俊杰出具毛髮驗毒的證據，還說為自己的言行負一切法律責任。

據悉，謝明皓第一次在網絡發聲舉報潘瑋柏和謝明皓時，還同時@平安北京朝陽@微博法律@中國禁毒在線。他隨後還發布了「關於實名舉報林俊杰、潘瑋柏吸毒犯罪」寫給中國媒體同仁的一封「敢言信」。