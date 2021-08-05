吳亦凡｜舉報林俊傑和潘瑋柏吸毒強姦　藝人謝明皓：我有詳細證據

吳亦凡涉嫌強姦被拘留後，內地互聯網就流傳事件與藝人潘瑋柏和林俊傑有關的信息，內地藝人謝明皓更在微博實名舉報林俊傑和潘瑋柏。

繼林俊傑工作室後，潘瑋柏的工作室2日也通過律師事務所發表聲明，指有網民散布謠言，以達到詆毀潘瑋柏名譽的目的。

謝明皓接受內媒《封面新聞》採訪時表示，「他們的相關行為，我這邊是有詳細證據的，所以我想實名舉報他們，然後把真相讓大家知道」。



《封面新聞》4日報道指，對於已有明星的工作室發律師函，直指「謝明皓工作室」造謠，對此可能會負法律責任，謝明皓回應稱：「我現在只想說一點，讓他馬上來起訴我們。這邊不光有強烈的證據，再一點就是說請他們馬上毛髮驗毒，通過警方的驗證。」

對於為何要實名舉報林俊傑和潘瑋柏，謝明皓回應稱：「不能讓他們明面上開開心心的賺著粉絲的錢，然後又做違法的事情，給下一代的孩子還有未成年的粉絲帶來不好的影響。」

報道又指，謝明皓個人的社交平台經常發布一些疑似「碰瓷」當紅明星的消息，所以他此舉被質疑炒作。謝明皓此前曾發文表示自己跟蔡徐坤關係很好，隨後還開直播，稱將為大家講述一些不為人知的秘密，力求還原事實真相，還表示蔡徐坤屆時將現身直播間，力證清白 。未料，當晚直播並未見到蔡徐坤的身影。

據早前報道，8月2日凌晨起，謝明皓通過其工作室於微博連續發文，稱要實名舉報林俊傑和潘瑋柏是吳亦凡共犯，兩人都有吸毒、強姦幼女、逃稅等犯罪行為，還請求警方立案調查。

謝明皓工作室在其中一則帖文更表示，「請求警方對林俊傑、潘瑋柏進行吸毒檢測，如沒問題，我方願負法律責任！」相關帖文均標籤了北京市公安局朝陽分局的官方微博及公安部禁毒局的官方微博。

代表潘瑋柏工作室的北京市中產律師事務所發表律師聲明稱，有諸多網絡用戶，通過編造聊天記錄、舉報的方式，散布謠言對潘瑋柏進行惡意人身攻擊，侵犯了潘瑋柏的名譽權。同時嚴正聲明潘瑋柏從未實施過網絡謠言所傳的違法行為，要求相關造謠者立即停止造謠，刪除全部誹謗言論並公開澄清致歉，且表示會依法追責絕不姑息。該聲名還點名了一堆微博用戶，其中包括「謝明皓工作室」。

林俊傑透過工作室發律師信，指會控告造謠網民。（IG@jjlin）

林俊傑所屬的工作室在微博早前也發表律師聲明，表示「網路並非法外之地，一言一行皆有責任！希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」

林俊傑的公司委託上海九澤律師事務所發表3點聲明，當中列出一大串的微博用戶，要求他們即刻刪除涉嫌侵害林俊傑名譽的不實信息，表明公司已經蒐證完畢，即將提起訴訟程序，「本所將密切關注網絡輿情，對侵權行為進行持續取證，並追責到底，以維護林俊傑先生的合法權益」。

林俊傑透過工作室發律師信，指會控告造謠網民。（微博圖片）