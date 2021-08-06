吳亦凡事件｜舉報林俊杰潘瑋柏吸毒　藝人謝明皓被指瘋狂碰瓷明星

知名藝人吳亦凡涉嫌強姦遭刑拘後，藝人謝明皓工作室賬號連發多條微博實名舉報林俊杰潘瑋柏涉毒，目前該賬號已被禁言。被舉報兩人均已發布聲明，闢謠網傳不實言論。



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微博8月3日流傳的訊息顯示，謝明皓8月3日再次現身發聲力證自己所說都是事實。

綜合媒體8月5日消息，謝明皓在實名舉報林俊杰潘瑋柏的次日還接受內地媒體《封面新聞》採訪，稱自己有詳細證據，要求通過警方驗證。

謝明皓表示：「我現在只想說一點，讓他馬上來起訴我們。這邊不光有強烈的證據，再一點就是說請他們馬上毛髮驗毒，通過警方的驗證。」

至於為何要實名舉報林俊杰和潘瑋柏，謝明皓回應稱：「不能讓他們明面上開開心心的賺著粉絲的錢，然後又做違法的事情，給下一代的孩子還有未成年的粉絲帶來不好的影響。」

潘瑋柏曾與吳亦凡同框（點擊大圖瀏覽）：

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但有網友發現謝明皓本人學歷造假，他自稱畢業於「北京電影學院」而官方查詢不到，名下有兩家被標註「天眼風險」的公司，曾因欠款8,869元人民幣被法院列為被執行人……

此外，大家發現他對其他中國當紅明星的舉報、喊話不止於此，還有網友調侃：他最出名的作品就是「舉報」。

林俊杰的歌曲備受粉絲喜愛：

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比如他曾實名舉報明星王一博、其經紀人和樂華娛樂老闆杜華，但警方在另一起舉報中稱未發現王一博有舉報人所稱的違法行為；謝明皓稱明星蔡徐坤是他的好兄弟，為自己拍過視頻，但被網友指出聊天記錄是假的；他稱自己受邀參加湖南衛視跨年夜演唱會，但被官方回應「請問你是sei（誰）？」

除此之外，謝明皓被網友發現早期就「碰瓷」個多個當紅明星，有網友評論稱，「好像有點大病，自己一無是處，專業碰瓷明星，真是無語。」

還有網友指出，「關於實名舉報林俊杰潘瑋柏吸毒的舉報人謝明皓，話不多說，請你們細細品。他舉報林俊杰，不管是真是假，他都是最大收益者，舉報對了，他肯定是賺的，舉報錯了，他頂多賠錢，因為他根本沒有去警方那裏走程序進行舉報，只是在微博舉報，警方根本沒受理。」