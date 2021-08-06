官媒文章惹騰訊股價大跌　深圳商報籲「謹防媒體干擾股市」後刪稿

官方傳媒新華社主管主辦的《經濟參考報》日前發表報道，嚴詞斥責網絡遊戲是「精神鴉片」、「電子毒品」，並且點名批評騰訊旗下的《王者榮耀》。結果連同騰訊在內，與網絡遊戲相關上市公司即時全線「插水」，總市值合計蒸發近3000億元人民幣。

隨後，深圳市委直屬報章《深圳商報》在周四（5日）深夜刊登評論文章，不點名批評《經濟參考報》的報道，「一些媒體對上市公司、板塊指名道姓，說三道四」，呼籲要「謹防媒體干擾股市」。但這篇文章隨後已經刪除。



騰訊旗下的《王者榮耀》是《經濟參考報》在報道中的重點批評對象。（視覺中國）

《深圳商報》的評論文章直言「近日，股市出現一種不正常現像」，「一些媒體對上市公司、板塊指名道姓，說三道四。導致相關板塊和上市公司股價急轉直下，甚至跌停。而一些吃瓜網民也一窩蜂式加入網上『批鬥』，首當其衝的是游戲行業、白酒行業、電子煙企業、『增高針』企業，幾乎形成了一種輿論綁架。在『群情激憤』的情況下，股價狂瀉，投資者直喊傷不起」。

文章認為，輿論有監督的權利，但輿論如何行使監督權，尤其是針對股市，要「慎之又慎」。文章指出，輿論是市場的衛士和瞭望者，但輿論生態首先要健康和淨化。文章提出有輿論應有三個重點，一是講究客觀真實，「大量片面化報道集中呈現，隨意加熱和放大發布者想要的觀點，失掉了分寸、界限和度」；二是要講究信源平衡，「如果只有單一信息源，則會失之公允」；三是要追求真實真相，「一些報道可能也有真實的現像個案，但是無限放大現像，離整體的真相就越來越遠了」。

文章最後稱，要珍惜來之不易的市場生態，媒體不能用輿論影響股市中相關板塊和個股的走勢，如果導致相關板塊和個股大起大落，造成大幅波動，就有違監督初衷。

《經濟參考報》最初的報道嚴詞斥責網絡遊戲是「精神鴉片」、「電子毒品」，並且點名批評騰訊旗下的《王者榮耀》。（微博）

值得一提是，引發網絡遊戲相關的上市公司全線「插水」後，《經濟參考報》已將涉事報道《「精神鴉片」竟長成數千億產業》下架，修改後再於晚間重新發布。新報道的標題更改為「經參調查銳度｜網絡游戲長成數千億產業」，並且刪去「鴉片」、「電子毒品」等字眼。