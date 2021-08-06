中國祝融號火星車里程破800米　正在穿越石塊、撞擊坑及沙丘地帶

中國「天問一號」火星探測任務持續推進，官方公布「祝融號」火星車最新動態，正穿越複雜地帶。



據國家航天局的消息。截至8月6日，「祝融號」火星車在火星表面工作82個火星日，累計行駛里程達到808米。

+ 2

目前，「祝融號」火星車正在穿越石塊、撞擊坑、沙丘分佈密集的複雜地形地帶，後避障相機拍攝了一張車體剛剛越過石塊的照片。環繞器在軌運行379天，器地單向通信時延約21分23秒，各系統工況正常。

2020年7月23日12時41分05秒，「天問一號」任務成功發射，邁出中國行星探測的第一步。

2021年2月10日19時52分，「天問一號」經歷202天、4.75億千米的飛行後，與火星交會，成功實施捕獲制動，進入環繞火星軌道，成為中國第一顆人造火星衛星。

2021年5月15日7時18分，「天問一號」探測器成功軟着陸於火星烏托邦平原南部。中共總書記習近平發賀電指出，「天問一號」探測器着陸火星，邁出了中國星際探測征程的重要一步，實現了從地月繫到行星際的跨越，在火星上首次留下中國人的印跡，這是中國航天事業發展的又一具有里程碑意義的進展。

+ 1

2021年5月22日10時40分，「祝融號」火星車駛達火星表面，開始在軌測試和巡視探測，先後傳回「着陸點全景」、「地形地貌」、「中國印跡」和「着巡合影」等影像圖。

2021年6月11日，中國國家航天局舉行儀式，火星表面獲取的首批科學影像圖揭幕，標誌着中國首次火星探測任務取得成功。