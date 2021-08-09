澳智庫：如果領導人來訪次數是奧運項目　中國會擊敗美國

東京奧運會已接近尾聲，暫列獎牌榜前兩位的中國和美國，為爭奪榜首位置已進入衝刺階段。作為全球最大的兩大經濟體，中美的競爭比拼還在其他領域持續。



截至8月7日17時，東京奧運會獎牌榜。（中國奧委會官網）

7月28日，澳洲智庫機構「羅伊國際政策研究所」在一篇分析文章中指出，「如果領導人外交是一項奧運項目，那麼北京將擊敗華盛頓奪得金牌。」

文章中，通過對數據的蒐集和整理發現，雖然世界各國領導人曾經更熱衷於訪問美國，但如今，中國更加吸引這些領導人訪問。

自2013年以來，每年全球領導人的訪華人數都多於訪美人數，特朗普（Donald Trump）執政時期，美國的這一數字甚至不及中國的三分之一。文章稱，美國從未像現在這樣不受歡迎。

隨着中國國力的不斷增強，外交影響力正不斷擴大，即便是一些美國的盟友國家領導人，也都會優先考慮訪問中國。

文章指出，疫情期間，中美之間似乎形成了一種新的「戰略競爭」態勢，雙方都在爭取所謂的「支持者」，以形成各自的經濟、政治和領土規範。

疫情發生之後，儘管已有多國領導人訪問美國，但實際上美國在吸引全球領導人訪問這一方面遠遠落後於中國。

在美國，世界各國領導人訪美的記錄由美國國務院保存；而在中國，可以通過查詢中國外交部的資料和官方媒體的報道進行追蹤梳理。這些都反映了中美對於全球事務的整體參與程度。

同時，領導人出訪很重要，因為他們是外交優先事項中最好的代理人。此外，面對面會晤則有助於中國或美國的領導人與別國領導人建立互信、深化合作。訪問中國的領導人多於訪問美國的，這表明中國在這方面的外交影響力超過了美國。

文章最後，這家智庫也給拜登（Joe Biden）政府獻計，稱如果拜登想要履行自己「重新確立美國在世界上的領導地位」之承諾，就需要維持甚至是擴大剛剛有所起色的美國外交。

「來自日本、韓國、德國、以色列、約旦和阿富汗的領導人已經拜訪了拜登，而由於疫情防疫的原因，暫時還沒人去過北京。如果白宮向非洲、亞洲和南美洲的領導人發出更多邀請，肯定會有所幫助。」