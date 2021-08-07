南京疫情｜15人因防控不力被問責：副市長記過　市衛健委主任免職

由南京祿口機場防控不力引發的新冠肺炎疫情持續擴散，江蘇省紀委監委及南京市紀委監委的最新通報顯示，至少有15人因疫情防控不力被問責，其中南京副市長胡萬進被政務記過處分，市衛健委主任方中友被免職。



南京疫情擴散引多地民眾恐慌，圖為工作人員在南京祿口機場T2航站樓內進行消毒。（新華社）

8月7日，經江蘇省委批准，江蘇省紀委監委對南京祿口國際機場疫情防控不力問題進行調查。根據目前調查情況，先期對相關人員進行處理，通報如下：

汪超，東部機場集團黨委委員、副總經理、辦公室主任，兼機場涉外疫情防控指揮部指揮長，涉嫌翫忽職守，對疫情防控履行管理監督職責不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查並採取留置措施。

尹運文，東部機場集團應急救援部主任，涉嫌玩忽職守，對疫情防控履行管理監督職責不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查並採取留置措施。

許永杰，東部機場集團地面服務部主任，對疫情防控工作履職不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查。

胡萬進，南京市副市長，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其政務記過處分。

嚴應駿，南京市江寧區原區委副書記、區長，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，降為二級調研員。

方中友，南京市衛健委黨委書記、主任，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其南京市衛健委黨委書記、主任職務。

方中友被免去南京市衛健委主任職務。（網絡圖片）

另經南京市委批准，南京市紀委監委對南京祿口國際機場疫情防控不力問題進行調查並開展問責。根據目前調查情況，先期對相關人員進行處理，通報如下：

楊大鎖，市衛健委黨委委員、副主任，因分管疫情防控工作履職不力，對基層業務監管指導不力，給予其黨內警告處分。

蔣虻芒，市公安局黨委委員、副局長，因工作粗枝大葉，對有關文稿審核把關不嚴，造成不良社會影響，給予其黨內警告處分。

伏進進，江寧區副區長，因落實屬地疫情防控責任不力，給予其政務記大過處分。

姜立波，江寧區政協副主席、區衛健委主任，因履職不到位，對疫情防控處置不力，免去其區衛健委主任職務，建議按章程免去其區政協副主席職務，視後續調查情況作進一步處理。

劉春明，江寧區祿口街道党工委書記，因落實屬地疫情防控責任不力，給予其黨內嚴重警告處分。

朱茂勝，江寧區祿口街道黨工委副書記、辦事處主任，因落實屬地疫情防控責任不力，免去其街道黨工委副書記、辦事處主任職務，視後續調查情況作進一步處理。

李強，江寧區祿口街道人大工委副主任，因落實屬地疫情防控責任不力，建議按法定程序免去其街道人大工委副主任職務，視後續調查情況作進一步處理。

孫海，江寧區衛健委副主任，因分管疫情防控工作履職不力，對基層業務監管指導不力，給予其黨內嚴重警告處分。

朱寬遠，江寧區祿口街道銅山社區衛生服務中心黨支部書記、主任，因落實首診負責制不力，給予其撤銷黨內職務、政務撤職處分。

南京疫情擴散引發市民質疑（請點擊瀏覽大圖）：

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據悉，南京新一輪疫情始於7月20日，當局在對南京祿口國際機場工作人員進行定期核酸檢測時，發現9例陽性結果，患者主要為參與機場航班的保障人員。此後，南京疫情外溢多個省市，其中包括首都北京、遼寧瀋陽和大連、安徽蕪湖和馬鞍山、廣東中山和珠海、四川成都綿陽和瀘州、湖南常德和張家界等。

值得注意的是，此次南京官員的所作所為令網民非常不滿，不少輿論呼籲嚴懲高官。7月31日，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會通報稱，7月內地累計報告新增本土確診病例328例，接近此前5個月總和。

另據江蘇衛健委通報，7月20日爆發疫情以來，截止8月6日，全省累計報告本土確診病例516宗，揚州市272宗，南京市229宗，淮安市12宗，宿遷市3宗。