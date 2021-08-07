大興機場停飛上海等15個城市航班　中高風險地區人員暫緩進返京

內地的新冠肺炎疫情反彈，江蘇南京、揚州成為「重災區」，首都北京日前亦出現多宗本土病例，與江蘇疫情屬於同一傳播鏈。



北京新冠肺炎疫情防控工作周六（7日）召開會議，研究調度疫情防控工作，要求嚴格各地風險人員進返京防疫管理。對目前尚在中高風險地區所在縣（市、區、旗）及14日內有該區域旅居史的待進返京人員，提示告知有關就地防疫要求，暫緩進返京。



北京健康寶「綠碼」人員持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明即可返京，抵京後按照防疫政策落實健康監測等措施。

北京大興國際機場也加強防疫措施，目前已暫停執行國際客班和貨班，國內15個城市赴大興國際機場航班也已經取消，包括瀋陽，南京，揚州，海口，常德，張家界，成都（天府機場），宜賓，無錫，大連，綿陽，煙台，蕪湖，上海（浦東機場）等。

根據北京衛健委通報，當地自7月28日出現本土疫情，截至8月6日，累計報告9人染疫，其中8人為確診病例，1人為無症狀感染者。