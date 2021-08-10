阿里巴巴性侵案　官媒批「別妄想像韓國財閥，這裡是中國」

頭阿里巴巴女員工被灌酒性侵事件持續發酵。根據警方通報，目前正在積極調查取證；涉嫌員工已遭開除，並強調永不錄用。對此《人民日報》旗下新媒體「踏浪青年」發佈評論，文章提到，在微博平台網友就事件後續發展，已經達成一致：「不僅要把權力關進籠子裡，更要把資本關進籠子裡。」評論指出阿里「不要妄想大而不倒」，「更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。」《人民日報》也發布評論稱，阿里企業文化需校準。



阿里巴巴日前爆出一内地女員工被上司要求陪客喝酒，被灌醉後先遭客戶猥褻、上司強姦。女員工向HR等反饋未果，一度在公司飯堂派傳單維權。8月7日微博知名科技博主趙宏民轉載由阿里員工匿名披露的該事件，同時還上傳該名女員工在公司飯堂派傳單控訴的手機影片，事情才開始發酵。

阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇在8日凌晨於阿里內部網站發文，提到自己「震驚、氣憤、羞愧」，他也批評此事中除了HR、各級業務主管都有責任。目前涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，等待警方調查取證。而同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅遭記過處分。

阿里巴巴此次的爭議，也引發內地網友對其企業文化的質疑。包括「破冰文化」、「陪酒文化」都引發抨擊，此外對於阿里巴巴過去掌控輿論，如天貓總裁蔣凡醜聞在微博被撤掉等事也被網友翻出，網友抨擊阿里已經成為中國的「三星集團」。

人民日報旗下新媒體「踏浪青年」批評，點開當下熱搜第一的「阿里破冰文化」，可以看到，一個最強調組織、文化、價值觀的公司，從入職第一天的「破冰遊戲」開始，就讓新員工如夢方醒：難道所謂「價值觀」，只是讓自己絕對服從的工具？難道所謂「組織文化」，只是為了給性騷擾鋪平道路？

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文中提到，網友們發現直到案發第10天，阿里巴巴才從歲月靜好，登上熱搜第一。輿論爆發之慢，讓公眾對阿里是否進行了公關操作，再次產生懷疑。文中提到，從蔣凡事件開始，國家態度已經非常明確，資本絕不能控制媒體。而微博作為中國當下事實上的新聞基礎設施，更不能成為某些利益集團操縱輿論的工具。「在反壟斷成為既定國策的當下，如果有人還想通過公關手段刪文章、壓熱搜，那麼註定聰明反被聰明誤。」

「踏浪青年」分析，在微博平台網友就事件後續發展，已經達成一致「不僅要把權力關進籠子裡，更要把資本關進籠子裡。」最後並提醒阿里巴巴，「當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，一個人民就能打倒你。」「更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。」

而8月9日，人民日報發布《越是擴張發展，企業文化越需「實質校準」 》，文章中提到，企業文化從來不只是提起來漂亮的口號，而是落實在發展過程中的有力的行動。從這個意義上說，碰到危機，與其「震驚，氣憤，羞愧」，不如「省思、查漏、行動」，給企業來一次「制度升級」，更給企業文化來一次「實質校準」。

文章指出，企業文化不是嘴上功夫，而是用真正的價值力量、文化力量贏得員工信任、公眾信任的行動力量。有人說，除了賺錢以外沒有其他價值的事業，是空洞的事業。這也提醒着企業負責人，當把位於價值中心的「人」拿掉，「企」字就成了「止」。任何漠視人的企業，很難說其事業擁有長久的價值。