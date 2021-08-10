加漢販毒判死｜謝倫伯格不服上訴　遼寧高級法院二審駁回維持原判

加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）於中國販毒被判死刑案件，遼寧省高級人民法院今日（10日）二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。



謝倫伯格涉嫌在2014年於中國境內走私近222公斤俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine）。2016年3月，大連市中級人民法院開庭審理案件，一審判決裁定謝倫伯格犯走私毒品罪成，判囚15年，並處沒收個人財產15萬元（人民幣，下同），驅逐出境，謝倫伯格當時提出上訴。

2018年12月29日，遼寧省高級人民法院開庭審理，認為從輕處罰明顯不當，建議發回重新審判。案件於2019年1月在大連市中級人民法院重審，改判謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。謝倫伯格再次提出上訴，遼寧省高級人民法院於2019年5月9日就其上訴舉行二審，擇日宣判。