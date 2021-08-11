病毒共存論｜張文宏表態引發激辯　軍媒籲學毛澤東「打持久戰」

爆紅網絡的上海醫生張文宏有關與新冠病毒共存的言論而引發的爭議事件持續發酵，不斷有知名人士加入到這場爭論中，中共軍方官微則呼籲防疫應學習毛澤東的「論持久戰」。



綜合媒體8月11日消息，隨着南京疫情的持續擴散，中國多地的防疫抗疫形勢壓力逐漸加大，推出的封控措施試圖將確診病例清零。不過，這種強力的封控措施不僅引得一些西方國家的指責，如美國彭博社的中國將成為孤島的報道，而且也受到來自中國內部的質疑，認為這會影響到民眾的基本生活及經濟活動。

雖然張文宏言論引發爭議，但仍獲不少同行支持。（微博@張強醫生）

有鑑於此，張文宏有關與新冠病毒共存的言論便受到關注。逐漸地，中國網絡逐漸分化出兩種態度，其一是力挺張文宏的「支持共存派」，指應學習西方與病毒共存，強力的封控並不能持久；其二是反對張文宏的「主張清零派」，認為他的言論不僅消極，而且危險，散播「投降主義」。

隨着討論的深入，一些知名人士也開始表露心跡。如實名認證為華東政法大學憲法學教授的童之偉8日在微博上說，「相信我們不得不接受與病毒共存理念的時間不會太久。這是關係全國每一個人利益的特別重大的問題，如何處理符合十四億人的最大利益，每個人都有權發言」。

8月10日，微信公號「二湘的十一維空間」轉發中國作家方方的文章，其中寫道「當然，也因為大家對自己被封住表現得很淡然。去年都過來了，今年這一點點算得了什麼？今年的疫情感染人數全國加起來還不及武漢去年一天多，何況幾乎沒有死人。我倒是覺得防衛有點過當。唉，防衛過當也比去年的隱瞞不報要好點。」

曾因《方方日記》引發輿論海嘯的方方的這段文字同樣中國網友者摘錄出來，認為她的「防衛過當」是支持與病毒共存的，儘管沒有文字證據，並質問她的「何況幾乎沒有死人」是什麼意思。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進說，輿論場應當允許張文宏就抗疫方法表達看法。「而且他說與病毒『共存』，我沒有讀出他主張放棄動態清零努力的意思。」

他認為，當前情況下中國決無放棄動態清零的現實條件，在新冠病毒衰減為一般流感之前，這樣的路線改變沒有可能。同時，中國不會因為動態清零就與外界自我隔絕，彭博社上述文章的唱衰純屬胡說八道。

此外，不少醫生加入到支持張文宏的行列中去。微博名「張強醫生」說，「共存需要理性、科學、勇氣和智慧。人類將在很長時間內不得不與病毒共存、與流言共存、與愚昧共存、與疾病共存」。

微信「北大公衛學院教授-寧毅」說，有爭鳴才會有智慧。如果連張文宏這樣無私忘我的專家都不能保護，這個社會就沒救了。唾棄那些斷章取義煽動群眾鬥群眾的垃圾才可能有真正學術爭鳴。疫情焦灼更需要科學和智慧理清脈絡，高效科學防控疫情。

面對持續的爭論，中國軍方旗下「鈞正平工作室」官方微信10日發文稱，抗疫防疫就像當年的抗日戰爭，「速勝論」和「亡國論」都是不可取的。中共前領導人毛澤東的《論持久戰》對當下疫情防控工作依然有着重要的啟示作用。

中共軍媒則呼籲應該學習毛澤東在抗戰時所進行的「持久戰」。（VCG）

文章稱，此次南京疫情的快速擴散，表明疫情防控這場仗，還沒有打完，因此不能說抗疫完全取得勝利；而有西方國家徹底放鬆管控，試圖單純憑藉疫苗接種來應對疫情，進而出現「防疫躺平」論調。

文章指，事實證明，盲目解除或者放鬆防疫措施，單純依靠接種疫苗來實現所謂「群體免疫」，無法阻擋肆虐的疫情。疫情防控工作註定是一場持久戰、人民戰，妥協和速勝都不可行。「越是持久戰就越不能麻痹厭戰」。