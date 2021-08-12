日媒：中國學術論文超車美國　化學工程等五大領域居首

8月10日，日本傳媒《日本經濟新聞》報道，中國在自然科學領域的論文受到高度關注，在八大學科領域中有五大領域的指標成為榜首，超越美國。



科學論文的數量是一國研發活動的基本指標，日本文部省科國家科技政策研究所，根據英國研究公司科睿唯安（Claribate）的數據，對主要國家的論文數量進行三年平均的計算分析，發現中國的研究論文，不僅在數量上有長足發展，質量上也有所提高。

日本文部省科學院的報告指出，在前10％的研究人員引用「著名論文」數量上，中國論文首次超越美國，在材料科學、化學、工程、電腦數學、地球環境科學這五項領域超車美國，表示中國在學術研究競爭已有和美國並駕齊驅的態勢，產業競爭力逆轉可能已經成為現實。而美國則在物理學、基礎生命科學及臨床醫學這三項領域維持領先。

在總體論文數量方面，中國的論文總數達35萬3174篇，超越美國的28萬5717篇，在20年的時間內數量差距從兩萬擴大至七萬。調查受關注論文的篇數發現，在2017年至2019年間，中國每年平均論文數量達40219萬篇，超過美國的37124萬篇。對比2008年，美國增長了3%，但中國增長了5.1倍。而論文數量佔比上，中國佔24.8%，美國佔22.9%，排名第三的英國則僅佔5.4％。

而在熱門論文中排名前1%的「頂級論文」中，中國的份額為25%，美國則下降到27.2%，日本文部省國家科技政策研究所認為，中國在這一趨勢也有趕超美國的現象。

研究指出，中國論文在材料科學、化學、工程、電腦數學、地球環境科學這五項領域超車美國，（中新社）

在個別學科方面，中國在材料科學、化學、工程這三項學科有比較明顯的領先，分別佔比48.4%、39.1%和37.3%，美國在這三項僅有14.6%、14.3%和10.9%的佔比。然而，美國在臨床醫學及基礎生命科學分別以34.5%及26.9％的佔比居首，雖然在生物技術領域美國仍遙遙領先，但中國在與產業相關的領域已經展現出實力。

與此同時，研究顯示日本的論文無論是質量或數量的排名都在下降，凸顯日本在科技方面的弱勢，著名論文的份額遭到印度超車，排名從第9名退至第10名，頂級論文的份額排名則仍維持在第9名。2017年至2019年期間的論文與2007年至2009年期間相比，論文質量下降幅度高達10％至15%。

日本的論文總數為6.5742萬篇，僅為美國和中國的20%。除了中美兩國，韓國、德國、法國、英國等的論文數量與10年前相比均有增加，而日本仍持平。日本的研究能力下降可能是難以阻止的長期趨勢。

報道指出，財政能力並不是決定科學論文數量和質量的唯一因素，中國論文的數量和質量不斷提高的背後，是研究人員的壓倒性數量和能力增長，以世界第一為榮的研究人員逐年增加。排在中國和美國之後的日本則一直處於持平狀態。

截至2019年，中國研究人員數量為210.9萬人，居於世界第一，與前一年度比增長了13%。日本至2020年僅有68.2萬人的研究人員，次於中國和美國位居第三，但僅比前一年增長了0.5%。

由於研究人員的發展，日本遠遠落後中國以外的其他國家。根據日本文部科學省、國家科學技術政策研究所的數據，日本研究生獲得博士學位的人數在2006年達到頂峰，此後一直在下降，而美國、中國、韓國及英國，與15至20年前相比，這一數字增加了一倍多。德國與法國則處於持平狀態。