教育雙減｜每半月通報進度　《綱要》再提加大校外培訓執法力度

日前，內地推出「雙減」政策，盼能減輕學生過重作業負擔、校外培訓負擔、家庭教育支出和精力負擔，嚴打校外培訓（補習），引發廣大討論。國務院教育督導委員會辦公室11日更印發通知，下令各省區30日起每半個月就要通報「雙減」工作落實進度，未能落實者將被究責。

近日，中共中央、國務院印發《法治政府建設實施綱要(2021-2025年)》。其中針對教培行業，也提到要加大執法力度。



內地推出「雙減政策」，校外培訓產業大受影響。（中央社）

7月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，簡稱《雙減意見》，以「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」為政策方向，當中更明列學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。

而後，各地方政府也開始就「雙減政策」部署任務，也有小學開始推出暑期托管服務，而執法力度也成為輿論焦點。日前「安徽踹門查補課」（點擊閱讀全文）一事亦引發網絡關注。。昨（11日）國務院教育督導委員會辦公室印發通知，下令各省區30日起每半個月通報「雙減」工作落實進度，未能落實者將被究責。

半月通報 未落實者曝光

該通知指出，半月通報重點是各地作業時間達標學校情況、課後服務時間達標學校情況、學科類培訓機構壓減情況、違規培訓廣告查處情況，以及群眾舉報問題線索核查情況等。據內地教育部官網，各省區自8月30日起，每月15日和30日前報送「雙減」工作落實進度，國務院教育督導委員會辦公室將在匯總分析後，形成專項督導「半月通報」。

通知也提到，國務院教育督導委員會辦公室將建立「雙減曝光台」，對該落實、能落實而不落實的工作，或經多次通報仍整改不到位的典型問題，直接在媒體上曝光，並依據「教育督導問責辦法」啟動相關問責程序。

《法治政府建設實施綱要》：加大執法力道

《法治政府建設實施綱要(2021-2025年)》》共由十部分組成是繼2015年《綱要》後，中共中央、國務院出臺的新的法治政府建設綱領性檔，是「十四五」時期全面推進法治政府建設的路線圖。

其中，在第五部分「健全行政執法工作體系」裡提到，要加大重點領域執法力度：「加大食品藥品、公共衛生、自然資源、生態環境、安全生產、勞動保障、城市管理、交通運輸、金融服務、教育培訓等關係群眾切身利益的重點領域執法力度」再次提到對教育培訓行業整治的重視。