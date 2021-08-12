東京奧運｜中國代表團新冠零感染　幕後功臣揭秘防疫要訣

東京奧運在新冠肺炎疫情籠罩下開幕及閉幕，由777人組成的中國奧運代表團已分批次全部離開日本返國。值得關注的是，中國奧運代表團全員在比賽期間做到新冠病毒零感染，而中國奧運醫療保障首席專家王健全亦成為幕後功臣。



據《北京日報》周三（11日）報道，中國奧運代表團在今屆奧運會中取得38金32銀18銅的參賽成績，除了為國爭光的運動員外，他們背後的功臣亦值得關注，北京大學第三醫院運動醫學科主任王健全就是其一。今次擔任王健全以中國奧運醫療保障首席專家的身份隨團到東京，奧運會閉幕後，他也是最後一批歸國的團員。

報道此次東京奧運，中國運動員對口罩的重視也成為了熱話。王健全透露，根據要求，如果不是單人間，隊員們到達酒店房間後也都需要戴上口罩，還要彼此保持距離，防疫團隊一天還要去房間查上好幾次。「除了吃飯喝水睡覺，中國隊員的口罩永遠都是戴著的狀態。」

王健全還稱，中國隊在奧運村內唾液核酸檢測達到每天一次，如果發現可疑，會第一時間管控並進一步做鼻咽拭子確認。

東京奧運會中國體育代表團出發奧運前合影。（新華社）

令人關注的是，在東京奧運期間還有一名運動員出現較為嚴重的運動損傷，經過協調後，運動員通過綠色通道緊急轉運到中國國內。

此外，中國代表團在東京奧運會，不光有運動創傷救治，還首次設立了獨立的「醫療保障營」。工作人員可以為運動員提供物理治療、手法、針灸、理療等醫療服務，讓運動員以最好的身體狀態參加比賽。

王健全表示，以往都是各個隊的隊醫在管，這次開闢了一個專門的醫療保障基地，來為運動員進行針對性的康復治療，一些小傷小痛就能在第一時間得到緩解。

另據早前報道，由777人組成的中國代表團的新冠疫苗接種率高達99.61%。