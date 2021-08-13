新華社：上半年中國經濟增長12.7%領先全球　外匯儲備創5年來新高

《新華社》昨深夜發表長文總結中國當前經濟形勢穩中向好，上半年同比增長12.7%，創造了超過53萬億元國內生產總值，增長速度全球領先。截至7月末，外匯儲備規模為32359億美元，創出2016年以來新高。時值「十四五」開局之年，是來之不易的堅實開局。



題爲「認清大勢增信心 凝神聚力開新局——當前經濟形勢述評」的新華社文章引用「宏觀四角」經濟數據評價目前中國經濟。

經濟增速方面，上半年中國經濟同比增長12.7%，創造了超過53萬億元國內生產總值，其中二季度GDP同比增長7.9%，兩年平均增速為5.5%，比一季度兩年平均增速加快0.5個百分點，增長速度全球領先。

就業數據方面，上半年全國城鎮調查失業率為5.2%，比上年同期下降0.6個百分點。城鎮新增就業698萬人，完成全年目標任務的63.5%。

物價指標方面，1月至7月全國居民消費價格同比上漲0.6%，市場價格總體平穩。

國際收支方面，截至7月末外匯儲備規模為32359億美元，創出2016年以來新高。上半年中國國際收支保持基本平衡格局。

新華社文章指繼去年成為世界唯一實現經濟正增長的主要經濟體之後，今年以來中國經濟增速在全球持續處於領先水平；這是來之不易的堅實開局。面對嚴峻復雜的外部環境以及國內經濟恢復中的矛盾問題，從中央到地方一系列政策密集出台，固本培元，統籌疫情防控和經濟社會發展；全國上下團結一心、拼搏奮進，推動中國經濟持續穩健復蘇，在恢復中達到更高水平。