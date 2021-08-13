湖北暴雨逾28萬人受災　隨州目擊者：鄰居爬上電線桿後被沖走

湖北隨州、襄陽、孝感等多地在周三（11日）晚至周四（12日）12時發生暴雨到大暴雨，致通信、電力中斷，多人受困。湖北省應急管理廳官微透露，事件造成28.61萬人受災；省防已啟動防汛III級應急響應。另外，隨州柳林鎮有居民表示，其鄰居為避洪水曾爬上電線桿自救，惟電線桿隨即被沖斷，令他親眼看見鄰居被沖走卻無能為力。



湖北省應急管理廳指出，災害過程造成襄陽、隨州、孝感28.61萬人受災，緊急避險7216人，緊急轉移安置5943人。截至周四，湖北有23個縣的降雨量累計達50至100mm，有68個縣累計降雨量達100mm以上。而累計最大降雨量點襄陽市宜城市小河鎮438mm，是目前當地有氣象記錄以來最大值；隨州隨縣柳林鎮鎮區亦被淹，鎮區積水2.46米，院子河小集鎮積水2米，電力、通訊更中斷。此外，周四8時，湖北有774座水庫超汛限水位，其中大型2座、中型18座、小型754座。

湖北省減災委、省應急管理廳已針對隨州、襄陽等地緊急啟動省級自然災害救助III級應急響應，省氣象災害應急指揮部啟動氣象災害（暴雨）III級應急響應，省防指啟動防汛III級應急響應。應急管理部已派出工作組赴湖北指導搶險救災工作。

在隨州，全市大範圍發生較大洪水，其中柳林鎮周三8時至周四8時降雨量達300毫米以上，為隨州最大。居民龔先生表示，洪水在周四凌晨3時多突然湧入，他當時正在睡覺，發覺2樓有點漏水遂起來接水，之後便看到洪水湧至，其附近的一樓悉數被淹，外面一片汪洋。其續指，他們從來沒見到過如此大的洪水，並稱一般漲水最深只有一米，但這次最高有三四米深，「水最大的時候，大概還有一尺深就漲到2樓了」。

直到上午，洪水才開始退去，龔先生家中一樓的物品已皆被洪水沖走。不過更令其揪心的是，其對面的鄰居事發一刻正想開轎車出門，未料洪水一下子就來到，對方馬上下車爬到電線桿上，但後來連電線桿都被沖斷，他親眼見住鄰居遇險卻沒法施救。

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另一名住在柳林鎮的商戶則憶述，凌晨的警報聲把他從睡夢中驚醒，之後便發現洪水。由於其家是3層樓，他遂趕緊轉移家中老人及一些財物，當時水位最高時約有3米，其家的三個門面悉數被淹。事後，湖北消防已調派救援隊伍趕赴現場開展營救。據初步排查，此輪強降雨造成柳林鎮8000餘人受災，21人死亡、4人失聯。

河海大學水文水資源學院教授張行南向《南方都市報》表示，在氣候變化的大背景下，洪水是「沒有最大，只有更大」，又指現時大江大河防汛體系相對而言比較完善，問題較大的是山洪，其面廣量多，突發性強，另外還有城市的防洪問題，「現有的防洪能力還難以滿足需要」。