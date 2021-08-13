內地「華爾街英語」傳破產拖欠3個月工資　多地學員維權要求退錢

內地教育改革正雷厲風行推進，「雙減」政策發布後，校外培訓行機構大受打擊，教育行業的細分業務均受到波及。



內媒《第一財經》周四（12日）報道，進入中國市場21年、在北上廣深有多間分店的的「華爾街英語」學習中心，其北區銷售負責人通知各中心分校校長，公司將於下周正式宣布破產，並要求各校長通知到各個分校員工，盡快辦理離職手續。



8月13日，北京華爾街英語崇文門門店大門緊閉，店內空空如也。（視覺中國）

報道指，「華爾街英語」管理層前幾日向內地員工透露近期將公布最後決定。有匿名員工透露，在疫情之後公司便開始陸續通過「優化」的方式進行變相裁員，最早的一批一般按照勞動法給予N+1賠償，其後一批一般只給到N的賠償，最後堅守的員工目前尚未給出具體解決方案。

另一位在華爾街英語工作多年的員工表示，「華爾街英語」自疫情爆發後便持續關店，教育「雙減」政策的出台算是「（壓垮公司）最後一根稻草」。

《新京報》也引述「華爾街英語」員工的消息稱，公司破產是多方面原因造成。該員工指出，此前公司已經拖欠三個月工資，周四傳出公司即將破產的消息之後，有大批員員工提出離職。有記者致電「華爾街英語」，官網客服顯示線路全忙，北京各分店電話均已無人接聽。

華爾街英語學員在維權群組討論退還學費的問題。（微博）

此外，目前北京、深圳、廣州等地已有客戶建立多個維權群要求「華爾街英語」退還學費，有VVIP學員退費金額高達數十萬元（人民幣．下同）。有網民號召學員周五（13日）下午到北京朝陽法院立案，或直接去「華爾街英語」門店現場報警維權。也有人製作程式統計《華爾街英語學習人員名單》，並指目前已有至少1700人填寫資料，涉及總金額上億元。

資料顯示，「華爾街英語」由瑞士籍意大利人Luigi Tiziano Peccenini（中文名李文昊）於1972年在意大利創立，現總部設在美國，是國際成人英語培訓品牌。自2000年進入內地市場，在11個城市開設71間學習中心。有員工表示，內地公司總人數最多時有超過3,000人，但在陸續裁員下，現僅剩約1,000人，多間分店陸續關閉，目前僅餘不到30間。

今年6月，因虛假宣傳、價格欺詐，上海市場監管部門依法對4家校外培訓機構分別予以頂格處罰，罰款合計1000萬元，其中包括「華爾街英語」。《第一財經》指出，「雙減」政策發布後，業界曾有觀點認為，成人教育、職業教育等可能有機會成為「新風口」。但現實情況是，資本正在撤出補教業，教育行業的細分業務均受到波及。