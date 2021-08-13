嫦娥五號採樣區石塊獲名「石敢當」　對揭示着陸區形成意義非凡

中國月球樣品科學研究工作已經正式啟動，而在周五（13日），經國際天文學聯合會正式批准，嫦娥五號着陸點採樣區旁邊的那塊石頭被命名為「石敢當」。 ​​​​



據悉，今年上半年，國際天文學聯合會就正式批准了由中國提出的嫦娥五號着陸點及其附近地理實體共計八項命名申請，其中着陸點名稱為「天船基地」，兩座山「華山」與「衡山」，加上五個環形坑命名，分別是「裴秀坑」、「沈括坑」、「劉徽坑」、宋應星坑、「徐光啟坑」。

除八個正式地名外還有一個非正式地名「石敢當」，它是嫦娥五號着陸點西南採樣區的一個石塊。

該石塊既是月球礦物光譜分析儀的主要探測對象，又位於嫦娥五號月球樣品的鏟取區域，針對該石塊獲取的原位探測數據連同月球樣品的地面實驗室測試分析數據將能夠幫助科學家確定嫦娥五號着陸區的物質成分及其起源。因此，這塊石頭也是科學家的重要研究目標，對於揭示嫦娥五號着陸區的形成與演化具有重要的科學意義。

而在此前的7月12日，中國國家航天局探月與航天工程中心在北京舉行嫦娥五號任務第一批月球科研樣品發放儀式，標誌着月球樣品科學研究工作正式啟動。央視隨後公布月壤在顯微鏡下的畫面。通過肉眼看到的月壤，就像黑色的沙土，但顆粒更細，並且乾燥沒有水分。但是在顯微鏡下看到的月壤，不僅有了色彩，形狀也各不相同。

中國探月工程三期副總設計師地面應用系統總師李春來稱，不同於地球表面的土壤，受到多種因素的影響，月壤的顆粒都相對較小。目前，嫦娥五號採集的樣品，平均粒徑大概只有不到10微米。

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中國嫦娥五號返回器於2020年12月17日在內蒙古四子王旗預定區域成功着陸，帶回1,731克月壤樣本。在嫦娥五號完成月球採樣後，外界關注中國探月工程下一步的嫦娥六號任務。此前，中國探月工程三期總設計師胡浩在4月舉行的2021年中國航天大會上介紹稱，嫦娥六號任務擬瞄準2024年前後實施，目前正論證以月球背面南極—艾特肯盆地為着陸點開展采樣返回和探測。

為嫦娥五號研製表取採樣執行裝置的香港科學家容啟亮6月22日透露，嫦娥六號作為嫦娥五號的備份，其採樣執行裝置此前也已經完成。由於嫦娥五號任務完成的十分成功，嫦娥六號的任務可能有新的挑戰，因此採樣執行裝置也需要調整、改進，目前正在論證階段。