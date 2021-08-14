張哲瀚捲「崇日」風波星途堪憂　以愛國之名窮追猛打不可取

稍早前，內地明星張哲瀚因曾到日本乃木神社參加朋友婚禮，及觀光照片中出現靖國神社，引起輿論震動，隨即多個代言品牌疑似與其切割，而後張哲瀚公開道歉，稱「對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，這是我的過錯……作為公眾人物，我更應當時刻牢記歷史傷痛,以後我會更認真學習歷史文化知識，豐富自己的專業素養，更加嚴謹和自律，再次鄭重的道歉。」



愛國是極正當的情感，但如何倡導、往何處倡導要謹慎考量。（新華社）

《人民日報》則在其道歉後評論道：「這道歉，是為自己無知買單，也是為冒犯國人情感而尋求寬宥。身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價。」

若從一頭一尾看，這並不是什麼值得大動筆墨的事。演藝明星缺乏身為公眾人物的自覺，被抓住「小辮子」，隨後在壓力之下公開道歉；黨媒以此為典型，傳遞官方「正確三觀」，都是一貫做法。

張哲瀚工作室在微博為其進行辯護。（微博@張哲瀚瘋子工作室）

不過在此之外，任何一種健康的情感都不應摒棄寬容的底色與理解的內涵，愛國不應例外，尤其不應例外。表達愛國有多種方式，應當充分尊重在底線之上的多樣化的個人選擇，允許相當尺度內對愛國的具體實踐的不同理解，而與此同樣重要的是，也應充分尊重、完全允許個體不表達愛國的自由。

再回到張哲瀚事件，他的相關行為是犯了禁忌，但是否出於故意不難判斷，即便是公眾人物，也應允許他們不必保持太高程度的政治敏感。若用這一標準審視，對張哲瀚發出驅逐聲音的不少網民，恐怕也難稱「正確」。如果不能說這些網民不愛國，至少也應對張哲瀚保持類似寬容。