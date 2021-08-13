曾因比賽落敗跳入水池大哭　杜凱琹用7年磨煉心態　視馬龍為偶像

香港女子乒乓球隊在東京奧運歷史性奪得銅牌，三位女將李皓晴、杜凱琹、蘇慧音已於上周六（7日）返港。杜凱琹日前接受《中新社》訪問時表示，這次整體打得挺好，她會給自己80分。



香港女子乒乓球隊在東京奧運歷史性奪得銅牌。 左起：杜凱琹、李皓晴、蘇慧音。（美聯社）

杜凱琹稱，東京奧運會期間因太過緊張，每天只能短暫入睡三四個小時。因此她從東京返港在酒店隔離的這幾天，做得最多的事就是睡覺。如今整個人的狀態相對鬆弛，明顯有別於賽場上的緊繃。

《中新社》的報道指出，杜凱琹從18歲正式成為職業乒乓球運動員開始，就把「我要拿奧運會獎牌」掛在嘴邊，但心裏卻認定十有八九拿不到，畢竟香港乒乓球女子隊有史以來還未拿過奧運獎牌。這次在東奧歷史性摘銅，杜凱琹亦覺得有點難以置信。她表示，這次整體打得挺好，給自己80分。

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杜凱琹坦言，她是會給自己很大壓力的人，「追求完美，卻沒有足夠的能力。」所以她常在球場上習慣直接顯露不快，發脾氣掉下球拍轉身走人，令教練們一頭霧水。

據悉，在2014年世界青少年乒乓球錦標賽中，杜凱琹在團體賽單打落敗，一氣之下竟衝出場外，跳進水池內大哭。此事如今已傳開，杜凱琹則坦承自己以前是個很難搞的隊員。但經過7年磨練，她的心態已進步不少。

在這次東京奧運團體賽前，杜凱琹先經歷了混雙和單打失利，均遺憾止步八強，這對她的打擊很大，幸好教練張瑞後來安慰她，才讓她得以振作，並最終在團體賽上取得好成績。

香港女子乒乓球隊與奪得金牌的中國隊合照。（美聯社）

在頒獎禮上，乒乓球國家隊與香港隊的一張大合照在網絡引發熱議，被稱為「勝利會師」。杜凱琹也提到合照背後的故事，領獎後，她與隊友在一旁看國家隊拍合照，「我們也好想跟國家隊拍照，但領獎時被收走了手機。」這時，中國乒協主席劉國梁主動招手邀請一同合照，「我們很興奮，立刻沖過去了。」

實際上，東京奧運會前杜凱琹已經跟隨國家隊集訓9個月，有時劉國梁也會走過來指導一二。她與一眾隊員都很親近，更視馬龍為偶像。「應該說國家隊每個隊員都是我的偶像，都值得崇拜。」

馬龍在男單決賽擊敗樊振東贏得金牌。（Getty Images）

在受訪中，杜凱琹還談到自己開始思考球隊傳承的責任，「以前許多內地來的球員幫港隊打球，是他們帶領我們長大。我希望自己也可以成為榜樣，帶領比我更加小的青少年運動員。」