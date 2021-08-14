內地家教法草案二審擬明確　家教指導服務機構不得組織營利性教培

內地官方早前印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求校外培訓機構培訓行為全面規範等。對於如何從立法層面破解家長教育「焦慮」，澎湃新聞報道指，即將提請二審的家庭教育法草案擬作出規制，日後家庭教育指導服務機構開展家庭教育指導服務活動，不得組織或者變相組織營利性教育培訓。



全國人大常委會法制工作委員會周五（13日）舉行記者會，發言人臧鐵偉表示，全國人大常委會高度重視未成年學生作業負擔和校外培訓負擔過重的問題，從立法層面積極施策，幫助學生減輕負擔、家長破解焦慮。

全國人大常委會現在推進家庭教育法制定工作，據臧鐵偉介紹，為明確家庭教育指導服務機構、家庭教育服務機構的職責是指導和幫助家長更好地開展家庭教育，而非為未成年人提供學科教育等服務，草案二審稿進一步作出有針對性規定，包括家庭教育指導服務機構開展家庭教育指導服務活動，不得組織或者變相組織營利性教育培訓。然後是將公民、法人和非法人組織依法設立的家庭教育服務機構明確為「非營利性家庭教育服務機構」。最後，對家庭教育服務機構超出許可業務範圍的行為規定了處罰。

臧鐵偉又指，全國人大常委會第二十五次會議在今年1月已對家庭教育法草案進行初次審議，根據各方意見，草案二次審議稿擬作一些修改，包括將名稱修改為「中華人民共和國家庭教育促進法」，並對章節結構作了適當調整；將家庭教育的概念修改為「父母或者其他監護人為促進未成年人健康成長，對其實施的道德品質、知識技能、文化修養、生活習慣等方面的培育、引導和影響」，進一步體現家庭教育的特點；增加規定，國家鼓勵和支持公民、法人和非法人組織為家庭教育事業進行捐贈或者提供志願服務，對符合條件的，給予稅收優惠，以充分發揮社會力量的作用；突出國家對家庭教育的支持和服務，避免公權力對家庭的過度干預，刪除草案一審稿法律責任一章中有關罰款、拘留等處罰措施。