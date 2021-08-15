廣州「華爾街英語」五分校人去樓空　英孚教育願免費開班協助學員

內地教育改革正雷厲風行推進，「雙減」政策發布後，校外培訓機構大受打擊，教育行業的細分業務均受波及。上周五（13日），著名連鎖培訓機構「華爾街英語」傳出將於近期正式宣傳破產，內部通告要求各校長通知各個分校員工，盡快辦理離職手續。

《南方都市報》報道，華爾街英語在廣州設有5間分校，但在傳出破產的消息後，分校已人去樓空，其中位於公園前中心的分校有大量學員聚集要求退款無門，有學員反映關門前毫無徵兆。



在華爾街英語廣州公園前店門前維權的學員。（南方都市報）

報道指，手機地圖App上僅保留顯示公園前中心和體育西中心兩間分校的地址，其餘3間分校的地址因經營狀況變化已經被清理。其中，位於體育西中心的分校落閘，門外張貼《勞動保障監察限期改正指令書》，落款時間為上周五。指令書上公示，廣州市天河區人力資源和社會保障局，針對該單位在工資支付方面違反國家和廣東省的勞動保障法律的問題作出勒令整改處罰。

在華爾街英語公園前中心分校，現場聚集大批上門要求退款維權的學員，有警員接報到場調查。分校大門緊鎖，外部招牌完好，內部擺設整齊，玻璃門上亦未有張貼上述告示。據了解，該校的清潔人員上周五按照正常時間上班，當時發現大門緊閉，但此前並無收到停止上班的通知。

有學員反映，華爾街英語停業關門完全沒有預兆，此前微信群組中的交流一切正常；雖然陸續都有關閉分校的情況，但之前是將學員轉移到其他分校，而直至上周四（12日）仍然有人向老師報讀課程。

地圖App上僅保留顯示公園前中心和體育西中心兩間分校的地址。（高德地圖）

據了解，華爾街英語在學員報名購買課程前，會為學員測試英語能力，再根據測試結果建議學生報名對應等級的課程。有學員透露，英語能力測試結果會故意顯示低等級，吸引顧客購買自己能力以下更多數量的全套課程；由於一次性支付對大多學員而言並非小數目，校方就會開始誘導學員透過學校提供的第三方貸款渠道借錢，「我就問他們，一次過給那麼多錢感覺不划算呀？他們就馬上推荐一個叫做『百度有錢花』的貸款平台，叫我們可以貸款支付課程費用」。

當學員簽完基礎合約後，校方會提供一張關於課程退款的時間金額遞減附表，列出了按照月份往後推算扣除的費用和可以退還的費用明細，只要過了一定的時間就不能退款。

華爾街英語體育西路店已關閉。（南方都市報）

據了解，華爾街英語的課程主要是通過線上App配合線下課堂。其中，線上課程會先要求學員做機構配套資源的題目，然後在App上會有外籍老師授課。有學員表示，現在依然可以正常登入App線上課程，但沒有外籍老師授課。他又稱，若華爾街英語破產，沒辦法繼續經營，希望能夠有其他機構能夠接納受影響學員，「其實我們也不是為了退錢，但是現在錢花了想學習卻學習不了，既然錢追不回來了，希望還是能夠上課」。

英孚教育（Education First，EF）中國昨日（14日）發表官方聲明稱，該校與華爾街英語無任何商業合作關係，但出於企業責任與同理心，願意為受此次事件影響的學員提供一系列幫助。若華爾街英語的學員無法完成原本的課程，EF將會提供免費的線上課程，並為選擇升級到EF在線或線下課程的華爾街英語學員提供大幅度折扣。