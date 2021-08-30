秦城監獄裏的大佬｜徐才厚：傳查抄現金1噸多　病亡後留重重謎團

六年前（2015年），春節的煙火味兒才退去不久，已卧病一年的徐才厚嚥下了最後一口氣。次日（3月16日，也就是正月二十六）中共軍委機關報《解放軍報》刊發署名謝正平的評論文章《其人已蓋棺 反腐步不停》，讓人記憶深刻。它是以這樣開頭的： 徐才厚，那位曾經聲名顯赫的戎裝上將，卻因貪腐而身敗名裂，在被監管的病榻上結束了他可悲可恥的一生。



這是中共對他的蓋棺定論。對於已經在軍隊系統45年，且高居中共政治局委員、中央軍委副主席的徐才厚來說，如果不是病發身亡，徐才厚或許也會像周永康、薄熙來乃至他的軍中同僚郭伯雄那般，在北京北部的一個郊區秦城監獄過着相對優待的生活，種種菜、打打太極了卻餘生。不過徐才厚連這樣的機會也是沒有了。

被斥為「國妖」的徐才厚免於牢獄之災，但留給後人的疑團未完全揭開。（VCG）

有「東北虎」之稱的徐才厚求學時是軍校生，年輕，有學歷，對於中國二十世紀八十年代初的幹部需求而言無疑是一種優勢，於是在1982年至1990年期間，徐才厚由普通副團職軍官躍升為正軍職。

對於一個出生貧寒，素無背景的農家子弟來說，年輕、高學歷是徐才厚起步的資本，不過，他日後能在軍中扶搖直上被認為與一位「軍中伯樂」對他的賞識與舉薦不無關係。除了1982年他在吉林軍區曾短暫擔任過軍區政治部離退休幹部辦公室主任，可能會給他一些來自前輩的「提點」之外，1992年才是徐才厚軍中高升的一個重大轉折點。

彼時，中共政治進程進入十四大，軍隊系統剛剛經歷了「楊家將事件」，隨着時任中共總書記、中央軍委主席江澤民獲得有利形勢後，軍隊開啟大換血。彼時已是中國解放軍16集團軍政委的徐才厚受召入京，填補軍隊人事洗牌的空缺，任總政主任助理，擔任副大軍區級職務。

關於舉薦徐才厚進入中央的這位「軍中伯樂」，外界有不同看法。2014年港媒《鳳凰周刊》32期的封面《國賊徐才厚查抄內幕》以爆料方式提到「徐依賴的還是一位山東籍的某軍隊政工系統高官的提攜。」而徐才厚也果然不負所望的在1999年進入中共中央軍委。

尤其是中共十六大後，徐才厚任中共中央書記處書記、中央軍委委員、總政治部主任，躋身黨和國家領導人行列，並且在兩年後的中共十六屆四中全會上升任軍委副主席，與另一位軍老虎「郭伯雄」共同把控軍中事務。

也正是掌管着數百萬解放軍和武警部隊中高級領導幹部的人事任免調配權令徐才厚有恃無恐，最終落得一個「竊國」之罪。徐才厚在軍中的貪腐程度被認為「簡直想象不到」。中共對他的罪狀通報是「收受賄賂，數額特別巨大」

《鳳凰周刊》的報道又指，在徐才厚被查之時，他在北京阜成路的一處兩千平米的豪宅地下室裏，藏了成堆的美元、歐元、人民幣。據說當場清點現金的點鈔機都燒壞了，辦案人員一時點不過來，只好拿秤稱，被查抄的現金居然足足有1噸多。除了現金，還有數百斤的玉石、各種名貴的硬木和珍稀的翡翠製品，以及歷朝的各種古玩器具和字畫。從徐宅查抄的財物，動用了十幾輛軍車才拉走。

在徐才厚被確診為膀胱癌後一年，他便被從病牀上帶走調查，他躺在301醫院病榻上惴惴不安之時，他的妻子、女兒等皆因參與他受賄而被查。

中國歷來有「人死賬消」的傳統，徐才厚得以免遭牢獄之災，中國軍事檢察院對徐才厚作出不起訴決定，但這也為外界留下了太多的謎團。

徐才厚究竟身犯何罪？涉案情形如何？涉案金額又是多少？外界的各種飛短流長，譬如包養情婦又有幾多真假？除此之外，又是否參與所謂的上層權力鬥爭……這一切，都隨着他的突然死去和「免於起訴」而難以被外界知曉答案，只能等待檔案在未來公布的那一天揭曉。