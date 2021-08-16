阿富汗局勢｜美國使館倉促撤離　央視播《鄧寇克大行動》被指應景

被內地民眾稱為「央視六公主」的電影頻道，因其緊跟熱點話題，經常通過排播電影進行神「補刀」而受到關注。

8月16日，官方央視CCTV6的官方微博公布了最新節目單，重點推薦了四部電影。其中包括一部中國電影《開國大典》，以及一部美國電影《一條狗的回家路》。



據介紹，16日早上9時左右播出的革命歷史題材劇情片《開國大典》，由李前寬、肖桂雲聯合執導，古月、孫飛虎主演，長春電影製片廠出品。

影片用紀實的手法展現了從中國共產黨取得三大戰役的勝利開始至10月1日在北京舉行開國大典的歷史過程。

另一部由艾什莉·賈德（Ashley Judd）、喬納·豪爾-金（Jonah Hauer-King）主演的電影《一條狗的回家路》將於16日下午14時24分播出。

這部來自美國哥倫比亞影業公司出品的劇情片，講述了狗狗貝拉被盧卡斯從廢棄建築裏發現並帶回家撫養，在盧卡斯及其母親泰瑞的照料下快樂成長，而後開始一段穿越四百英里超過兩年的尋親冒險之旅的故事。

值得一提的是，其實在8月15日晚CCTV6的排片就有亮點，晚上22時開始播放由諾蘭執導，美國華納兄弟影業發行的戰爭懸疑片《鄧寇克大行動》。

《鄧寇克大行動》故事改編自著名的二戰軍事事件「敦刻爾克大撤退」。二戰初期，40萬英法盟軍被敵軍圍困於敦刻爾克的海灘之上，面對敵軍步步逼近的絕境，形勢萬分危急。英國政府和海軍發動大批船員，動員人民起來營救軍隊。

根據上述的排片，在結合8月15日急速變化的阿富汗局勢，不少網友直呼六公主這電影安排得「應景」。

隨着塔利班武裝部隊進入喀布爾，阿富汗局勢已經變天，美國大使館倉促撤離。對於塔利班的上位，中國民間輿論十分複雜，有稱這留給世界諸多警示，但也有聲音認為塔利班反人類，希望中國不要與之交往。

塔利班控制阿富汗（請點擊大圖瀏覽）：

此前7月28日，外長王毅在天津會見阿富汗塔利班班政治委員會負責人巴拉達爾，希望阿塔同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙。

同時，王毅還說，希望阿塔以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。阿各派別、各民族應團結一致，真正把「阿人主導、阿人所有」原則落到實處，推動阿和平和解進程儘早取得實質成果，自主建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。