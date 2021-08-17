孫燕姿遭指控台獨：多次將中港台並列　代言「不含中國原料」奶粉

男星張哲瀚被曝疑似「精日」（精神日本人）的言行後，內地網絡開始掀起公眾人物政治立場排查，羅永浩、高曉松等公眾人物先後被挖出曾發表「精日」言論，被網民討伐。

隨後，微博一些網民對娛樂圈明星展開政治立場排查。新加坡藝人孫燕姿，台灣藝人蔡依林、蕭亞軒等人也被指控「台獨」，登上微博熱搜。



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微博有網民爆料指，新加坡華語樂壇女歌手孫燕姿曾在接受採訪時將「台灣」、「香港」與「中國」並列；在專輯上列出「到過的國家」，其中內地版寫的是「中國」，但海外版的同樣位置寫的是「香港」；曾代言包裝上寫有「不含中國原料」的品牌。她還曾在李顯龍到訪台灣後不久，親身慰問台灣軍隊，並寫下慰問信。

蔡依林則是在專輯中曾宣傳「台獨」頭目李登輝，並將香港稱作「國外」，且發言時將「台灣」與「中國」並列，她還曾被央視點名是「台獨」，曾參加「台獨」陳水扁的總統就職典禮。蕭亞軒則曾舉行「8國聯軍」記者會，並與辱華品牌杜嘉班納的創始人交往密切，還曾將上海稱作「國外」。

羅永浩「精日」言論曝光：

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內地脱口秀演員李誕黑尾醬夫婦早年參加節目時，家中被曝光掛有「東亞病夫」四字的橫幅，如今也引發網絡強烈批評，黑尾醬還曾稱，「我本應該是東京人」。據了解，李誕是內蒙古人。黑尾醬真名陳典，四川人。

正值日本投降76周年之際，中國民間愛國情緒高漲，不少公眾人物被網民翻出過往「辱華」、「精日」、「台獨」等言行。此前吳亦凡、霍尊事件已讓娛樂圈地震，如今再掀政治立場排查，娛樂圈一波未平一波又起。