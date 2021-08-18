阿富汗局勢｜華春瑩發tweet對比西貢撤退　嘲「從實力地位出發」

8月15日，塔利班進入阿富汗首都喀布爾，美軍倉皇在喀布爾機場組織撤離行動。對於撤軍時的種種亂象，有美媒哀嘆喀布爾的場景是「西貢時刻」再現。對此，中國外交部發言人華春瑩的Twitter發了兩條帖文，引發了高度關注。



對於喀布爾的撤軍亂象，8月17日，華春瑩的Twitter發布了一條帖文提及了此事。華春瑩表示，人們看見了1975年的越南，現在又看見了阿富汗。

隨後，華春瑩又發布了一條帖文說，「從實力的地位出發」（from a position of strength），並配上了喀布爾機場美軍警戒線照片和美軍在西貢撤軍行動中著名的「西貢鐵拳」照片。

「從實力的地位出發」（from a position of strength）最早出自美國前總統里根（Ronald Wilson Reagan）。值得注意的是，早在今年3月，在阿拉斯加中美高層戰略對話中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就曾對中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外長王毅講過這句話，當時楊潔篪回應道：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」

就在7月21日，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）還聲稱，美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將「從實力的地位出發」飛往中國會談。

這並不是華春瑩第一次對喀布爾機場事件表態，8月17日，華春瑩主持外交部例行記者會時表示，「美國對外政策是否已經失敗，美國的盟友是否認為美國靠不住。我想美方和有關國家都會做出自己的思考和結論。」

華春瑩表示，「喀布爾機場這幾天的混亂似曾相識，讓人感慨萬千。美國以反恐名義發動阿富汗戰爭，但是美國贏了嗎？20年來，在阿富汗的恐怖組織從個位數增長到了20多個，10萬阿富汗平民在美軍及其盟友的槍炮下傷亡，1,000多萬人流離失所，阿富汗戰爭平均每天造成6,000萬美元的損失，嚴重拖累了阿富汗的經濟社會發展，而美軍也付出了2,400多名軍人死亡和超過2萬億美元的代價。」

塔利班控制阿富汗（請點擊大圖瀏覽）：

越南曾分裂為南越和北越，其中越南共和國通稱南越，以西貢市為首都、獲美國支持；而奉行社會主義的越南民主共和國，則通稱為北越。至1975年，北越擊敗南越贏得內戰，完成了越南的統一。央視援引一些媒體將這次美軍從喀布爾的撤離，比作最新版的「西貢時刻」，並把當年與今日的照片對比，暗指刻下美國尷尬遭遇，與越戰時非常相似。