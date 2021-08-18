市監總局：禁止網絡不正當競爭行為　二選一、殺熟等將被處罰

國家市場監督管理總局17日（周二）公布《禁止網絡不正當競爭行為規定（徵求意見稿）》（下稱《意見稿》），對網絡虛假宣傳、虛假交易、惡意不兼容、數據爬取、數據「殺熟」、「二選一」等行為，從反不正當競爭角度進行規制。



《意見稿》提出，經營者不得利用技術手段，通過影響用戶選擇、限流、屏蔽、商品下架等方式，減少其他經營者之間的交易機會，實施「二選一」行為。對於違反者，將按照《反不正當競爭法》處10萬元（人民幣，下同）以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，處50萬元以上300萬元以下的罰款。

經營者不得利用數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者提供的網絡產品或者服務正常運行。經營者不得利用技術手段調整其他經營者的網絡產品或者服務在搜索結果中的自然排序位置，並實施惡意鎖定。

經營者不得利用數據、算法等技術手段，通過收集、分析交易相對方的交易信息、瀏覽內容及次數、交易時使用的終端設備的品牌及價值等方式，對交易條件相同的交易相對方不合理地提供不同的交易信息，侵害交易相對方的知情權、選擇權、公平交易權等，擾亂市場公平交易秩序。

《意見稿》又擬規定經營者不得對經營者自身或者其商品的銷售狀況、交易信息、經營數據、用戶評價等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者或者相關公眾。其中，以返現、紅包、卡券等方式足以誘導用戶作出指定評價、點讚、轉發、定向投票等互動行為也被列為禁止行為。

此外，《意見稿》還提出，市場監管部門基於案件辦理的需要，可以委託第三方專業機構對與案件相關的電子證據進行取證、固定，對財務數據進行審計。對於新型、疑難案件，市場監管部門可以委派專家觀察員參與協助調查。