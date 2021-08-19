阿富汗局勢｜央視記者喀布爾第一手報道　民眾擔憂的是這個

塔利班重新奪回阿富汗政權後，有聲音指責中國媒體和記者只知道引用西媒，沒有最前線報道。但隨後中國央視報道員帶來阿富汗一線採訪，引發熱議。



中國央視8月16日報道畫面顯示，來自央視的駐喀布爾外籍報道員法耶茲（Karim Fayed）在喀布爾市中心發回報道，他用英語說到，「以前在街上可以看到很多行人，但現在路邊很多商店都關門了。」這意味着，喀布爾的秩序並沒有完全恢復，民眾害怕出門。

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法耶茲還表示，到處都有塔利班設立的檢查站，他們會去詢問民眾的擔憂，但是大多數民眾仍傾向於待在家中。

之後他採訪了一名喀布爾當地市民。該市民表示，「希望塔利班消除民眾擔憂，並為阿富汗的發展而努力」。

8月17日，法耶茲又走訪了喀布爾市的一個市場。

他表示，儘管大部分政府部門仍處於關閉狀態，但「我們看到大多數商店已經開始營業，局勢正在逐步恢復正常。我們看到很多民眾和車輛在這裏出入，我們詢問了一些前來採購的民眾，他們覺得目前的局勢很安全，但仍對物價的上漲表達了擔憂」。

法耶茲還採訪了喀布爾當地民眾沙阿·馬拉格，他表示現在物價居高不下，一袋麪粉約2,000阿富汗尼（約199港元）。

對此，中國網友稱，有人說中國在阿富汗沒有一手消息，「這不就來了嗎？」有網友表示，要做全球媒體，要提高中國聲音的國際影響力。

還有網友表示，「一些人帶節奏罵中國媒體和記者，說他們沒有衝上阿富汗最前線，罵他們只知道引用外媒。事實上每天央視等媒體都在報道當前阿富汗的消息，只是他們不會看，他們的目的就是要打擊官媒的公信力。」

另外，值得一提的是，中國官媒央視網８月16日在微博上傳題為「60秒了解塔利班的前世今生」的影片，內容被指淡化塔利班與恐怖主義關係遭到輿論批評，目前該影片已被下架。

針對阿富汗局勢最新變化，中國外交部發言人華春瑩在8月16日的例行記者會上表示，阿富汗局勢已經發生重大變化，尊重阿富汗人民的意願和選擇。

中國駐阿富汗大使館8月15日發文稱，已要求阿富汗各派務必保障在阿富汗中國公民、中國機構、中國利益安全。