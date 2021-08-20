教育雙減｜傳知名教育機構倒閉後攜款「跑路」　公司：仍正常運營

內地的「雙減政策」（即是減輕義務教育階段學生，過重作業負擔和校外培訓負擔）發布後，校外培訓機構的現狀受到廣泛關注。近日，網絡上屢有深圳在線少兒英語培訓機構「阿卡索」倒閉並攜款「跑路」、員工被無故裁員的消息傳出。對此，「阿卡索」創始人回應，公司目前仍然在正常運營中。



近日，由內地演員佟大為夫婦代言的，深圳在線少兒英語培訓機構「阿卡索」頻頻傳出「倒閉」、「跑路」的消息。據《南方都市報》報道，話題「阿卡索外教網暴力裁員」自8月份就出現在各個網絡平台，其中還有網民自稱是「阿卡索」員工，8月14日被公司強制辭退後，企業微信、工作系統均被註銷，且公司只發放了7月份的部分工資。

此外，亦有網民稱，公司從7月底開始進行第一批裁員，先從試用期的員工開始，後來自己也被單獨叫到小房間，「公司的人說政策影響要裁員，給兩個選擇，要麼簽主動離職，要麼公司辭退你。」

對於「阿卡索」的「裁員風波」，有知情人士表示，「阿卡索」確實因「雙減政策」原因進行裁員，「上千人是肯定有的。」

阿卡索由內地演員佟大為夫婦代言。（網上圖片）

對此，「阿卡索」官方微博8月17日發文回應稱，針對裁員問題，因業務調整，公司對業務部門等人員進行了優化，服務廣大用戶的外教團隊、課程開發團隊、售後客服團隊等都在正常工作。另外，涉及人員優化糾紛等問題，公司正積極配合相關政府部門，積極溝通協調，盡快妥善處理。

除了「裁員風波」外，還有網民反映了「約不上課」、「退費難」等情況。「阿卡索」公司表示，因近段時間約課數量激增，外教課程已超過飽和狀態；而對於出現退費難問題，原因在於現有熱線電話擁堵、後台信息激增等情況出現，公司正在加急處理。

據天眼查信息顯示，深圳市阿卡索資訊股份有限公司成立於2013年，註冊資本為1780.9395萬元人民幣。從2016年開始，阿卡索公司一共經過8輪融資，其中2021年1月份還獲得了億元人民幣融資，C輪融資總額近十億元人民幣。