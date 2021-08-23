內地大V盧克文涉美化恐怖分子被禁言　對比拉登與中國革命者惹議

內地大V盧克文涉阿富汗局勢言論被指涉嫌美化恐怖分子，被問答社區知乎禁言。



盧克文8月21日在知乎等多個平台發布《塔利班傳》一文。盧克文稱，他被拉登（Osama Bin Laden）「渴望救國救民族的情緒深深震撼」，並續指：本·拉登「不也是求阿拉伯人的復興之路嗎？」

他表示，本·拉登「確實極端，確實恐怖主義，但他對自己阿拉伯人民族和文化的熱愛之情是真實的，和他相比，沙特那些只知道吃喝享樂的王子，簡直是行屍走肉。」

對於此番言論，網友紛紛批評盧克文與恐怖分子「共情」。其中，評論區留言中，一名在中國內地讀書的新疆學生要求他立刻刪除為恐怖分子洗地的言論，「他們在新疆做的事，我親身經歷過，當時很多人死了…」

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來自新疆的自媒體「西域都護」則質問道：「公開為暴恐分子洗地的盧克文，對得起2,500萬新疆人民的犧牲嗎？」

8月22日下午，盧克文在微信、微博平台發布聲明，稱自己的文字確有模糊地帶，自己沒有表達清楚，容易被他人「抓把柄」、「帶節奏」、「惡意曲解、抹黑」。

他表示，自己發出上述微博五分鐘後已經微博刪除，但其同事不知情，將這條內容轉發到了知乎上。他知道後，隨即刪除相關內容。

此外，盧克文在《塔利班傳》一文中，將拉登與「中國革命先輩」進行對比，這也引起不少網民批評。盧克文在聲明中解釋稱，他在文中表明瞭對極端伊斯蘭思想的態度，也通過將本·拉登等人與中國革命先輩對比，否定了拉登。

他還稱：「本人否定本·拉登的一切恐怖主義活動，反對一切極端類似瓦哈比主義思想，本人多篇中東傳記……已經鮮明地表達了本人的立場。」

目前，盧克文知乎賬號已顯示「由於違反知乎社區管理規定，該用户暫時處於禁言狀態」。